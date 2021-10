Duitse VVD noemt limiet op Autobahn symboolpolitiek

Er is nog hoop voor de Autobahn zonder limiet. De Duitse VVD noemt het invoeren van zo’n limiet namelijk symboolpolitiek.

Terwijl de formatie in ons land na een half jaar doormodderen waarschijnlijk resulteert in het doormodderen van de zittende macht, is de formatie in Duitsland pas net begonnen. Na het jarenlange leiderschap van Angela Merkel, verloor de het Duitse CDA (CDU/CSU) haar positie als grootste partij van het land. Die eer gaat nu weer naar de Duitse PvdA (SPD), dat een nipte zege boekte onder leiding van Olaf Mol Scholz. Het lijkt wel de Nederlandse politiek van twintig tot dertig jaar geleden.

FDP

Zoals scherpe geesten onder ons lezerschap reeds opmerken, hebben we de Duitse VVD (FDP) nu nog niet genoemd. Waarom is hun mening dan toch relevant? Wel, dat zit zo. De SPD is alleen niet groot genoeg geworden om een meerderheid te hebben, dus zal er net als in Nederland een coalitie gevormd moeten worden. Dat zou kunnen met de CDU/CSU, maar dat lijkt op dit moment onlogisch na de net gevoerde verkiezingstrijd. Dat zou toch een beetje zijn alsof Rutte en Samsom elkaar eerst een paar maanden lang de maat nemen en dan gezellig samen gaan. Of…oh wacht…

‘Bahn

Enfin, de vorm die nu het meest voor de hand ligt is dat de SPD de nummer drie en vier inschakelen om een meerderheid te creëren. Die nummers drie en vier zijn respectievelijk die -oh gruwel- Grüne en -je raadt het al- de FDP. Die laatste partij is nu feitelijk onze laatste hoop op een blijvend bestaan van de Autobahn zonder limiet.

Symboolpolitiek

De SPD is namelijk voor een limiet van 130 kilometer per uur op de ‘Bahn en nou ja, over die Grüne hoeven we het niet te hebben natuurlijk. De FDP daarentegen beschouwt een dergelijke vrijheidsbeperking als symboolpolitiek. FDP woordvoerder Oliver Luksic zegt er het volgende over:

Als het om mobiliteit gaat, zijn de verkiezingsprogramma’s soms heel verschillend. Wij liberalen komen op voor automobilisten. In plaats van symbolische politiek zoals snelheidsbeperkingen en een verbod op verbrandingsmotoren, gaat het ons om betaalbare, duurzame en innovatieve mobiliteit. We zullen dit in alle discussies bepleiten. Oliver Luksic, houdt van vrijheid en van auto’s

Collega Daniela Kluckert is nog wat directer:

We willen geen algemene snelheidslimiet. Dat is ook niet logisch voor klimaatbescherming of verkeersveiligheid, maar pure symboolpolitiek, die we afwijzen. Daniela Kluckert, vrouw naar mijn hart

We moeten nu maar hopen dat de Duitse VVD iets standvastiger is dan de Nederlandse. Deze week gaat de club praten met Die Grüne, om te kijken of ze als kleinere partijtjes tot een gemeenschappelijk programma kunnen komen om daarna samen op te trekken ‘tegen’ de wensen van de SPD. We houden ons hart alvast vast.

