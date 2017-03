Dit zijn de 3 eerste klant geleverde Chirons

Deze week is Bugatti officieel gestart met het leveren van de Chiron aan klanten in Europa en het Midden Oosten.

De eerste drie klanten werden eerder deze week verwacht bij het hoofdkwartier van Bugatti in Molsheim om de sleutels van de Chiron in ontvangst te nemen. Naar verluidt gaat het hier om hooggeplaatsten binnen de Bugatti-familie, want hoe trouwer de klant: hoe eerder je de hypercar krijgt.

De autofabrikant heeft bekendgemaakt dat er dit jaar 70 Chirons zullen worden gebouwd. In december vorig jaar werd bekend dat Bugatti 220 orders voor de Chiron genoteerd had staan. Wie nu een order plaatst voor de hypercar mag zeker drie jaar wachten op de levering. Er komen tenminste twee Chirons naar Nederland. De familie Perridon mag deze lente de sleutels in ontvangst nemen, Afrojas en van den Berg moeten langer wachten op de levering want: geen trouwe klant.

De drie Chirons zijn uitgevoerd in een zilveren, lichtblauwe en donkerblauwe kleur. Vermoedelijk is het lichtblauwe exemplaar van DEZE Saoedische Bugatti-liefhebber waar we al eerder over schreven. Naast dit trio krijgen we volgende week nog een Chiron van een klant te zien. Bugatti neemt de hypercar mee naar de autosalon van Genève en de auto zal tot en met 19 maart op de stand van het merk staan.