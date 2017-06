Dit zijn de prijzen van de Hyundai i30 wagon

Het is in Europa nog altijd belangrijk om een kloeke station aan te bieden in het C segment.

En dat is dan ook precies wat Hyundai doet met de i30 Wagon. Net als de hatchback is het wellicht niet de spannendste auto op de weg, maar dat is ook niet de bedoeling van de auto. De i30 wagon moet vooral een praktische metgezel zijn voor zowel zakelijk gebruik als voor de vakantie met het gezin. Veel bang for your buck is het adagium. Eerder berichtten we je al over de prijzen van de hatchback, nu hebben we ook de prijzen van de Wagon binnen.

Het verschil in prijs ten opzichte van de hatchback wordt bepaald door de motor/bak combinatie die je uitkiest. Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met wat deze keuze betekent voor de CO2-uitstoot. Kies je voor de basismotor met 1.0 T-GDI bedraagt het verschil 1.500 Euro. Deze motor is altijd gekoppeld aan een manuele zesbak. Kies je de 1.4 T-GDI dan is het verschil maar 500 Euro. In dit geval kan je kiezen voor een manuele zesbak of een zeventraps DCT-automaat.

Bij de 1.6CRDi diesel wordt het ingewikkelder. Kies je voor de diesel in combinatie met de manuele zesbak dan betaal je 2.000 Euro meer dan voor de overeenkomstige hatch. Kies je voor de automaat ben je relatief goedkoper uit, het verschil bedraagt dan 1.500 Euro.

De goedkoopste i30 wagon op benzine is er hierdoor voor 21.995 Euro met de basisuitrusting i-Drive. Boven dit uitrustingsniveau kan je nog kiezen voor de i-Motion, Comfort, Premium en ‘Premium 17″ + Pano’. Die laatste heeft 17′ velgen en een panoramadak. De 1.4 begint bij 26.995 Euro, maar is minimaal uitgerust met het niveau ‘Comfort’. De duurste benzine i30 Wagon is de 1.4 ‘Premium 17″ + Pano’ met automaat die in de boeken staat voor 34.995 Euro.

Dieselen begint bij 29.495 Euro voor de 1.6 CRDi Comfort met manuele zesbak. De duurste diesel is de 1.6 CRDi ‘Premium 17″ + Pano’ met automaat. Die variant kost 37.995 Euro.