Prijzen Hyundai Bayon verrassend concurrerend - Autoblog.nl

De prijzen van de Hyundai Bayon zijn binnen en potjandrie, hij kost niet veel.

In sommige gevallen is het even lastig om door de bomen het bos te zien. Zeker als het gaat om crossovers. Er schijnt namelijk een daadwerkelijk verschil te zijn tussen al die verschillende soorten rijdende puddinkjes.

Gelukkig hebben wij crossover-expert @Loek op de redactie die ons uit de brand kan helpen. De prijzen van de Hyundai Bayon zijn namelijk bekend. Het kan natuurlijk zijn dat je denkt: nóg een crossover van Hyundai? Maar natuurlijk! Want de Bayon is de nieuwe instap-crossover van het Zuid-Koreaanse merk. Het model wordt onder de Kona gepositioneerd.

Luxeniveau’s en motoren.

Alle info kun je lezen in dit artikel, voor nu hebben we de prijzen van de Hyundai Bayon voor je. Er zijn twee motoren en diverse luxe-niveau’s. De instapper is de ‘i-Motion‘. Deze heeft een handbediende airco, cruise control, stalen velgjes en een stuurwiel in lederlook. De raampjes zijn voor én achter elektrische te bedienen. Dan is er de Bayon Comfort. Deze heeft lichtmetalen velgen, Apple CarPlay, LED-dagrijverlichting en een digitaal instrumentarium.

Nog een stapje hoger is de Comfort Smart. Die heeft namelijk een navigatiesysteem met LIVE services en een smartphone app met Bluelink. Het meest premium is de Bayon Premium. Die heeft climate control, rijbaanassistentie, een regensensor, bipsverwarming en zelfs stuurwielverwarming. Je kan de Bayon Premium herkennen aan de hoogglans zwarte grille. De Premium Sky heeft dat ook allemaal, plus een panoramadak.

Ook qua motoren is het vrij overzichtelijk. De motor is namelijk altijd een 1.0 T-GDI driecilinder met 48V-ondersteuning. De instapper heeft 100 pk en een handgeschakelde zesbak. Een stapje hoger staat dezelfde motor, maar dan met 120 pk. Deze heeft altijd een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling.

Prijzen Hyundai Bayon:

1.0 T-GDI i-Motion | € 21.695

1.0 T-GDI Comfort | € 23.695

1.0 T-GDI Comfort Smart | € 24.695

1.0 T-GDI Premium | € 26.695

1.0 T-GDI Premium Sky | € 27.885

1.0 T-GDI DCT Comfort | € 25.795

1.0 T-GDI DCT Comfort Smart | € 26.795

1.0 T-GDI DCT Premium | € 28.795

1.0 T-GDI DCT Premium Sky | € 29.985

Prijzen concurrentie

Het is een beetje lastig om de prijzen van de concurrentie te vermelden. Voornamelijk omdat er niet enorm veel concurrentie in dit gedeelte. De Nissan is ietsje duurder, maar wordt geplaagd door BPM-boetes omdat ‘ie al wat langer meegaat. Zonder gekheid: de Kia Stonic komt uit hetzelfde concern en kost hetzelfde. Dus dat is logischerwijs de meest directe concurrent. De Seat Arona is nét gefacelift, de prijzen zijn nog van het uitgaande model. Suzuki biedt een heuse viercilinder voor ietsje meer geld.