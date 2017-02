Dude parkeert auto op de vangrail, reageert heerlijk droog

Feitelijk kan het ons allemaal overkomen. Het gaat erom hoe je ermee dealt.

Zodra de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen kun je er donder op zeggen dat het vroeg of laat misgaat op de Nederlandse (snel)wegen. Ook dit weekend was het weer bal met diverse schuivers, pirouettes, ongelukken en ander leed. Maar geen van al die glijpartijen haalde het bij deze circusact.

Jim was samen met z’n ma op pad van IJburg naar Purmerend in een Honda Accord. Wat een simpel verhuisritje moest worden werd een slippertje van epische proporties. De bestuurder verloor op een afrit van de A10 de grip door wat sneeuw en ijs en voor ‘ie het wist gleed de Honda maar liefst 30 meter over de vangrail, om vervolgens perfect in balans tot stilstand te komen.

Regionale omroep AT5 was er als de kippen bij om de bestuurder en zijn moeder aan de tand te voelen, waarop Jim doodleuk reageerde met “Hij gleed best wel lekker door, moet ik zeggen”. Bij het lezen van die quote sloeg de naald van onze baas-o-meter direct door naar het rood. Het gaat echter verder:

“Ik vind het wel mooi eigenlijk. Het was als een achtbaan. Je gaat omhoog en je kan niks doen. Je gaat gewoon door, wat moet je ervan zeggen.”

De moeder van de bestuurder had de schrik flink te pakken. Ze herinnerde zich nog wel dat zoonlief “sorry mam” zei. Gelukkig raakte niemand verder gewond en zoals een alerte twitteraar opmerkte staat de auto nu wel in een perfecte positie om er een paar winterbanden onder te zetten. Eind goed al goed.

Foto via Politie Team Hoofdwegen