Ergernis in Breda: ICE-auto parkeert op oplaadplek

Met je gewone benzine- of dieselauto parkeren op een parkeervak voor elektrische auto’s. In Breda is er grote ergernis ontstaan onder buurtbewoners als het gaat om de oplaadplek.

Het is een nieuw probleem dat de laatste jaren ontstaan is. Met name op plekken waar parkeernood hoog is en waar de gemeente de verantwoordelijk bij de bewoners legt. Zoals in Breda. In deze gezellige stad in Brabant is een niet zo gezellige vete aan de gang. In Breda mag je namelijk een benzine- of dieselauto parkeren op een oplaadplek voor PHEVs en volledig elektrische auto’s. Tot ergernis van de inwoners. In bijvoorbeeld steden als Amsterdam en Rotterdam is een dergelijke plek verboden terrein voor ICE-voertuigen.

Oplaadplek bezet in Breda

Daardoor komt het onder andere in de wijk Boeimeer in Breda voor dat buurtbewoners hun ICE op de oplaadplek zetten. Want het mag. Gevolg, bewoners met een EV kunnen niet laden en blijven achter met een lege accu. Er zijn briefjes geplakt op de laadpaal vanuit EV-rijders om de ICE-rijder erop te attenderen dat op deze plek parkeren asociaal is. De ICE-rijder beroept zich op de lokale wet, aangezien het in Breda is toegestaan om met je ICE op een laadplek te staan. Kortom, de verhoudingen in de wijk worden er niet gezelliger op.

Volgens BN DeStem heeft de gemeente Breda geen behoefte om de regelgeving te veranderen met betrekking tot wat wel en niet mag met een oplaadplek. Dezelfde regels opstellen zoals in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam ziet de gemeente blijkbaar niet zitten. Parkeren op een laadplek met je ICE. Is het netjes? Nee. Mag het? Van de gemeente Breda wel. En de frustratie kibbelt voort..