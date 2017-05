Een kijkje in de bijzondere garage van Don Casanova

Deze meneer heeft een complete ondergrondse garage laten bouwen om zijn collectie op een bijzondere wijze te stallen.

Bij een puike collectie hoort natuurlijk ook een puike garage. Een ruimte met een systeemplafond en TL-verlichting is ook zo wat. Voor wat inspiratie moet je bij Don Casanova zijn. De in Dubai woonachtige rijkaard heeft een eigen ontworpen garage laten bouwen om zijn collectie in te stallen.

De garage is een soort mix tussen een batcave en de film Tron. Zijn collectie bestaat uit diverse supercars, waaronder een MSO McLaren 675 LT, een door Mansory aangepakte Aventador en een Aventador SuperVeloce. Hypercars zijn ook aanwezig. Een Koenigsegg Agera en een Veyron maken onderdeel van de vloot. Dan zijn er nog wat luxespeeltjes, zoals een Bentley Mulsanne en een Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé.

De rest van zijn vloot check je in de gallery. Of deze garage met het donkere thema ook mijn persoonlijke keuze zou zijn? Mhaw. Een wat kleurrijker thema had het wat gezelliger gemaakt in mijn ogen.

Fotocredit: Don Casanova op Instagram