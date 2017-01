Emissiefraude: verkoopverbod voor BMW, Nissan, Porsche

Tien verschillende auto's van BMW, Nissan en Porsche mogen niet meer verkocht worden in het land van Hyundai en Kia.

Een opmerkelijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van fraude met uitstootcijfers: Zuid-Korea heeft de verkoop van tien verschillende auto’s verboden. Het gaat om modellen van BMW, Nissan en Porsche, waarvan er vier overigens al niet meer in de showrooms te vinden waren. Maar toch is het opmerkelijk dat het zover komt. De reden is dat er gesjoemeld zou zijn met de emissietesten van deze auto’s.

Naast de verkoopstop zijn er ook boetes opgelegd aan de Duitsers en Japanners: in totaal moet er 7,2 miljoen Won (ongeveer 5,7 miljoen Euro) worden overgemaakt aan Zuid-Koreaanse Ministerie van Milieu. BMW legt zich er nog niet bij neer, die laten weten hun best te doen de ingetrokken licenties terug te krijgen. Nissan laat weten “mee te werken met de autoriteiten” en Porsche kon nog niet reageren.

Nu willen we enerzijds niet op de zaken vooruit lopen, maar toch krijgen we er een klein deja-vu van. Toen de grote Volkswagen sjoemelsoap begon in Los Angeles konden we ons namelijk niet aan de indruk onttrekken dat er op z’n minst een beetje lobby achter zat van de kwakkelende Amerikaanse auto-industrie. En hetzelfde gevoel bekruipt ons nu weer: Zuid-Korea is namelijk het land waar een paar van de snelst groeiende automerken vandaan komen: Hyundai en Kia. Die merken groeien met name ten koste van de gevestigde (grotendeels Duitse, Franse en Japanse) orde. Zou het één met het ander te maken kunnen hebben?

Eerlijk is eerlijk: het lijkt erop dat ze het niet nodig hebben, want de merken doen het supergoed met degelijke auto’s die populair zijn bij het kritische Europese publiek. Maar meer verkochte Hyundai’s en Kia’s betekent simpelweg meer centjes voor de Zuid-Koreaanse overheid. Wat denken jullie?