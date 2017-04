En jawel, Victor Muller is vrijgesproken

Zo'n beetje elke titel bij artikelen over deze man kun je beginnen met "en jawel".

Muller werd ervan verdacht dat hij in z’n Saab-tijd de belastingdienst zou hebben gedwarsboomd. Muller is zelf van huis uit fiscalist en kent dus het klappen van de zweep, zoals ook nu bleek. VM ontkende namelijk belasting te hebben ontdoken of onderzoeken naar vermeende belastingfraude te hebben gehinderd en daar heeft hij van de rechter gelijk in gekregen.

De man achter de revival van Spyker werd eerder al vrijgesproken toen hij belastingen zou hebben ontdoken. De vrijspraak waar het nu over gaat heeft betrekking op mogelijk creatief boekhouden en valse facturen, maar ook daar was volgens de rechter dus geen bewijs voor.

Uiteraard is Muller in z’n knollentuin door de afhandeling van de zaak, al verwachtte de gewiekste zakenman al dat hij niks verkeerds had gedaan in de ogen van de rechter. Bovendien geeft hij in een reactie aan dat hij de rechter na de zitting maar liefst vijf Preliator Spyders heeft verkocht, al kan het zijn dat ik dat nu zelf verzin.