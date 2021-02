Erop of eronder: flikt Victor Muller het voor de zoveelste keer? - Autoblog.nl

Spyker verkeert voor de zoveelste keer in zijn bestaan in een bijzonder netelige situatie. Diverse bedrijfsonderdelen van de sportwagenbouwer zijn failliet verklaard.

Victor Muller moet nu voor eind april 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro op tafel leggen om de schuldeisers van Spyker terug te betalen, zoals je in het vorige artikel kon lezen. Lukt dat niet, dan kan curator Dennis Steffens overgaan tot de verkoop van de merkrechten. In dit tweede deel nemen Autoblog-correspondenten Robert van den Oever en Maarten van der Pas je verder mee.

Maar zelfs als Muller erin slaagt te betalen en de merkrechten van Spyker behoudt, dan is hij er nog niet. Spyker verkeert al jaren in een comateuze toestand. Sinds het eerdere faillissement in 2014 (dat in 2015 werd teruggedraaid) is er geen personeel meer in dienst en sinds eind 2015 de vestiging aan de Edisonweg in Zeewolde werd verlaten, zijn er geen productiefaciliteiten meer. Dus Spyker bestaat eigenlijk alleen op papier: het heeft niets en er gebeurt niets: geen geld, geen bedrijfspand, geen gereedschappen, geen personeel en auto’s worden er niet meer gemaakt.

De structuur van Spyker

Om de staat en toekomst van het merk te begrijpen is het goed om te weten hoe de onderneming in elkaar zit. Wat is er nu precies failliet aan Spyker? Dat is het voormalige moederbedrijf Spyker NV waarover op 12 januari van dit jaar faillissement is uitgesproken. Daarnaast draait het ook om twee dochterbedrijven: Spyker Services BV en Spyker Events & Branding BV.

Spyker Services is in maart 2020 failliet verklaard. Dat dochterbedrijf hangt onder Spyker Ltd, de Britse vennootschap waar de inventaris en boedel van Spyker in zijn ondergebracht na het eerdere faillissement van Spyker NV in 2014 dat in 2015 op wonderbaarlijke wijze weer werd teruggedraaid.

Onder Spyker Ltd hangen ook de dochterbedrijven waarin de merkrechten en het intellectueel eigendom zijn ondergebracht: Spyker IP Ltd (intellectual property) en Spyker Design Ltd. Daar rust sinds 2018 pandrecht op van de Belastingdienst, die een van de grote schuldeisers van Spyker is. Curator Dennis Steffens is gemachtigd en bevoegd om deze rechten te verkopen in het huidige faillissementsproces.

Enkele jaren geleden al is ook dochterbedrijf Spyker Events & Branding failliet verklaard. Die entiteit hangt onder Spyker NV en krijgt nog 52.000 euro van Spyker NV, maar de NV kon dat geld niet ophoesten. Dat is de aanleiding geweest voor curator Willem Jan van Andel van Spyker Events & Branding om in de loop van 2020 het faillissement van Spyker NV in gang te zetten, want zijn geduld was op. Dat leidde tot het faillissement dat op 12 januari is uitgesproken door de rechtbank.

Veel beloften

Muller is dus naarstig op zoek naar 1,4 miljoen euro om een definitieve uitverkoop af te wenden. Dan is Spyker weliswaar op papier gered, maar dan is het nog steeds niet levensvatbaar. Om echt weer te kunnen beginnen met auto’s bouwen is zeker 75 tot 100 miljoen euro nodig. Dat geld wil Muller onder andere bij elkaar krijgen door de verkoop van obligaties via de genoemde Britse entiteit Spyker Ltd.

Dit obligatieplan is een van de vele pogingen van Victor Muller in de afgelopen jaren om nieuw geld voor Spyker te vinden en die evenzo vaak op niets uitliepen. In de verslagen van de curatoren Steffens en Van Andel wemelt het van de niet nagekomen beloften omtrent het aantrekken van nieuw geld om schuldeisers te betalen. Ook bijvoorbeeld het aanleveren van boekhoudinformatie en administratie bleek een probleem te zijn. Want tot op de dag van vandaag ontbreekt daar een deel van, omdat Spyker de leverancier van zijn boekhoudsoftware, Exact, niet heeft betaald.

De achtereenvolgende curatoren hebben in de afgelopen jaren opvallend veel geduld getoond met Muller en zijn beloften. Ook na niet nagekomen toezeggingen kreeg Muller steeds weer een nieuwe kans om toch weer geld ergens vandaan te toveren als het erop leek dat het bijna, ja nu echt bijna, zover was. En keer op keer kwam het dan toch niet.

Ondanks het in gebreke blijven van Muller rond geld en de administratie is curator Steffens vol lof over de tomeloze inzet van Muller: ‘Hij is echt nog dagelijks enorm bezig met Spyker. Hij is over de hele wereld bezig. Al wordt het wel steeds moeilijker omdat er niet daadwerkelijk auto’s worden gebouwd en er geen bedrijfsactiviteiten zijn’.

Investeren om failliet Spyker te voorkomen

Een andere weg voor Muller naar nieuw geld voor Spyker in plaats van een failliet merk is zijn netwerk. Zijn daar nog geldschieters te vinden? In augustus 2020 leek het daar wel op. Deze Luxemburgs-Russische onderneming Milan Morady zou gaan investeren in Spyker om met behulp van technologiepartners weer Spykers te gaan bouwen.

Milan Morady is een Luxemburgs bedrijf waarachter Russisch geld zit. Investeerders Boris Rotenberg en Michael Pessis kondigden vorig jaar augustus aan te willen investeren in Spyker en om in 2021 weer auto’s te gaan bouwen. Dat zou dan gaan om De Spyker C8 Preliator, en later ook de D8 Peking-to-Paris en de B6 Venator die nog in het stadium van prototype verkeren. Beide heren hebben zelf auto’s van Spyker gekocht en werken sinds 2015 met Muller samen. Maar de aankondiging heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een daadwerkelijke investering of het opstarten van de bouw van auto’s.

Twee sporen

Terwijl Muller 1,4 miljoen euro bij elkaar probeert te krijgen voordat de deadline in april afloopt, met als ultieme stap de verkoop van de merkrechten, blijft hij intussen ook nog onvermoeibaar zoeken naar een grotere investering om Spyker weet nieuw leven in te blazen.

Maar zolang er niet substantiële bedragen op tafel komen om Spyker weer operationeel te maken, blijft de droom van Muller buiten bereik. Zelfs al weet hij de huidige schuld af te lossen, dan bestaat Spyker alleen op papier en is hij terug waar hij in 1999 was toen hij samen met ontwerper Maarten de Bruijn de fundamenten voor Spyker legde.

Muller nadert nu het moment dat wat er nog rest van Spyker, definitief uit zijn handen dreigt te vallen. Zonder intellectueel eigendom onder zijn controle is zijn rol uitgespeeld. Dat is zijn grootste nachtmerrie.

De bedragen waarover het – in eerste instantie – gaat zijn niet enorm. Voor een miljardair als Rotenberg is 1,4 miljoen speelgeld. Dat geldt ook voor eerdere investeerders in Spyker als Marcel Boekhoorn, tevens vriend van Muller. Maar juist de 75 tot 100 miljoen euro om vanuit niets weer Spykers te gaan maken lijkt een grotere drempel.

Al vaak is er over Muller geschreven als een kat met meer dan negen levens en zijn hoge hoed waaruit hij steeds weer geldschieters tovert. Op 21 april weten we of Muller er weer een leven kan bijschrijven en of zijn hoge hoed weer een oplossing biedt.

Wordt vervolgd