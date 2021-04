Victor Muller vindt geld voor Spyker, maar nog niet genoeg - Autoblog.nl

De deadline voor Victor Muller om een schuld van 1,45 miljoen euro bij de curator van het failliete Spyker te voldoen nadert. Hij heeft geld gevonden: 125.000 euro aan boedelkrediet, maar dat is nog lang niet genoeg. Nog twee dagen en dan moet het hele bedrag binnen zijn, anders gaat de curator de merkrechten van Spyker verkopen.

Aflevering zoveel in de saga rond Spyker. Wederom hieronder een bijdrage van onze vaste Spyker Correspondenten Robert van den Oever en Maarten van der Pas (auteurs van 2 boeken over Spyker)

Victor Muller heeft 125.000 euro boedelkrediet voor het failliete Spyker weten te vinden, zo blijkt uit het jongste faillissementsverslag van curator Dennis Steffens. Dat is geld om de lopende uitgaven van het failliete Spyker te kunnen financieren. Muller moet daarnaast nog 1,45 miljoen euro aan schuld voldoen op uiterlijk 21 april aanstaande.

‘Het lijkt Muller te gaan lukken’

Dat Muller 1,45 miljoen kan overmaken naar de curator om schuldeisers van Spyker te betalen, lijkt te gaan lukken stelt Steffens in zijn verslag. Muller heeft volgens de curator ‘informatie aangeleverd op basis waarvan de voldoening van dit bedrag mogelijk zou moeten zijn’. Die informatie betreft onder meer ‘de nodige stukken die ik heb gezien’, zegt Steffens in een toelichting. ‘Het feit dat Muller erin is geslaagd om 125.000 euro aan te trekken, geeft vertrouwen dat er partijen zijn die willen investeren in Spyker, en dat de rest van het geld zal volgen.’

Maar, zegt Steffens ook: ‘Ik heb pas echt vertrouwen als het geld daadwerkelijk op de faillissementsrekening staat.’ Dat moet dus op 21 april aan het eind van de dag het geval zijn.

Muller heeft het geld volgens het faillissementsverslag bij elkaar gekregen door de verkoop van obligaties (bonds) via Spyker Bonds Ltd, een Britse entiteit die is bedoel om financiering voor Spyker op te halen.

Het bedrag van 1,45 miljoen euro is de schuld van Spyker NV en Spyker Services BV samen. Beide worden in één faillissementsprocedure afgewikkeld. Uit de achtereenvolgende faillissementsverslagen van beide vennootschappen rijst een beeld op van voortdurende toezeggingen van Muller dat er geld aankomt, maar die evenzo vaak niet werden nagekomen.

Merkrechten verkopen

Als Muller niet de volledige 1,45 miljoen op tafel kan leggen, dan zal curator Steffens de merkrechten uit de boedel van Spyker gaan verkopen. Hij is al bezig voorbereidingen daartoe te treffen. Zo zijn er offertes opgevraagd bij partijen die een dergelijk verkoopproces kunnen begeleiden. Muller heeft daar de afgelopen tijd aan meegewerkt, aldus Steffens. ‘Hij heeft meegewerkt aan het opstellen van een informatiememorandum en een tijdschema, dus het verkoopproces staat in de startblokken en daar is hij zich zeer van bewust.’

Het is de curator dus menens: als de schuld niet wordt voldaan, dan volgt verkoop van de merkrechten. ‘Als het geld er op 21 april niet is, dan kan ik in principe op 22 april mijn werkdag beginnen met het starten van de verkoop van de merkrechten.’

Dat wil Muller koste wat kost voorkomen, weet ook Steffens. Daarom heeft de curator tot dusver veel geduld gehad met Muller en zijn eerdere beloftes voor nieuw geld. Maar dat geduld kent een einde in de vorm van de deadline van 21 april. ‘Gisteren heb ik Muller nog gezegd en geschreven: als het geld er nu niet komt, dan ga ik verkopen.’

Definitief verlies

Als de merkrechten van Spyker worden verkocht dan verliest Muller definitief de controle over Spyker. Deze rechten zijn het laatste wat nog rest in de boedel van Spyker die verder niet of nauwelijks nog andere bedrijfsmiddelen bevat.

Er is geen eigen bedrijfspand meer, geen personeel en ook geen gereedschappen om auto’s te maken. Muller zal er alles aan proberen te doen om te voorkomen dat het intellectueel eigendom van zijn geesteskind hem door de vingers glipt.

‘Administratie lang niet volledig’

Problematisch voor curator Steffens is dat de administratie van Spyker NV en Spyker Services BV lang niet volledig is. Hij heeft Muller herhaaldelijk opgeroepen om de complete administratie te overleggen, maar die was lange tijd niet voorhanden. Spyker heeft namelijk zijn leverancier van boekhoudsoftware, Exact, niet betaald, en daardoor is die niet langer toegankelijk in de systemen van Exact. Inmiddels is de oude administratie grotendeels beschikbaar gesteld en is voormalig financieel directeur Arjen Dikken bezig om de actuele boekhouding op te stellen.

Verder is de curator bezig met een onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, rechtmatigheid en paulianeus handelen, zo blijkt uit het verslag. Dat betekent dat de curator gaat bekijken of bepaalde transacties voorafgaand aan de faillissementsuitspraak mogelijk in strijd zijn met de wet die verbiedt om vermogen of activa aan de boedel te onttrekken als reeds duidelijk is dat een faillissement onvermijdelijk is. Dit onderzoek is gaande, maar de gebrekkige administratie maakt het er niet makkelijker op.

Het is nu erop of eronder voor Muller: lukt het hem om de volledige 1,45 miljoen euro bij elkaar te krijgen en flikt hij het weer om te overleven of staat hij definitief met lege handen? Later deze week weten we meer.

