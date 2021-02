Deadline voor Victor Muller: betalen of Spyker definitief kwijt - Autoblog.nl

Het gevaar dreigt dat Spyker definitief uit de handen van Victor Muller lijkt te vallen. Dit is de laatste stand van zaken.

De Spyker saga kent inmiddels vele hoofdstukken. Sterker nog er zijn al meerdere boeken over geschreven door Robert van den Oever en Maarten van der Pas. Zij gingen in gesprek met de nieuwe curator die het faillissement van Spyker moet afhandelen. Dat bracht nieuwe onthullingen aan het licht. Lees hieronder wat Victor Muller op dit moment boven het hoofd hangt

Dit verhaal is een bijdrage van vaste Autoblog Correspandenten Robert van den Oever en Maarten van der Pas.

Deadline nadert voor Victor Muller: schulden terugbetalen of Spyker valt definitief uit zijn handen

Victor Muller heeft tot 21 april aanstaande de tijd om 1,4 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. Dat bedrag is de schuld van het failliete Spyker NV en Spyker Services samen. Muller heeft een akkoord gesloten met de crediteuren en met curator Dennis Steffens waarin hij zich heeft gecommitteerd om de uitstaande schuld voor 100% terug te betalen. Lukt het Muller niet om de schuldeisers van Spyker terug te betalen, dan gaat curator Steffens over tot verkoop van de activa die nog in de failliete boedel zitten. Daarbij gaat het met name om de merkrechten op de naam Spyker, de logo’s en het intellectueel eigendom van de ontwerpen en de auto’s. Als die merkrechten verkocht worden aan een derde partij, dan is Muller Spyker definitief kwijt.

Curator Steffens is bezig om de crediteurenlijst te completeren en definitief vast te stellen. Dat alles valt binnen de termijn van drie maanden die Muller heeft volgens het akkoord dat in januari is gesloten. Uit de curatorenverslagen tot dusver blijkt dat de Belastingdienst een van de grootste schuldeisers is. De totstandkoming van dit crediteurenakkoord was een taaie klus, zo blijkt uit de diverse verslagen van de afgelopen maanden. Daaruit rijst een beeld op van vele achtereenvolgende toezeggingen van Muller om met geld over de brug te komen, die geen van alle werden waargemaakt.

Vrijwel lege boedel

Curator Steffens hoopte in de boedel van Spyker behalve de merkrechten ook nog auto’s, onderdelen en gereedschappen te vinden. Maar die bleken er niet te zijn. Het grootste deel van de boedel is verkocht nadat Spyker eind 2015 het oorspronkelijke bedrijfspand aan de Edisonweg in Zeewolde moest verlaten wegens huurachterstand. Sindsdien heeft Spyker feitelijk geen bedrijfsactiviteiten meer en worden er geen auto’s gebouwd. Later, toen de spullen van Spyker even verderop stonden opgeslagen aan de Oogstweg in Zeewolde, is ook nog een belangrijk deel verkocht aan de Luxemburgs-Russische investeringsgroep Milan Morady. Eind 2019 moest Spyker ook dat pand verlaten omdat het de huur niet meer betaalde. Ook heeft Muller auto’s uit de boedel aan derden verkocht. De afgelopen jaren doken er Spykers te koop op bij nationale en internationale auto-evenementen, zoals De Spyker Zagato en de witte Spyker C8 Aileron die een tijdlang dienst deed als demonstratieauto van Spyker zelf.

Kopers melden zich

Muller heeft nog maar even om nieuw geld te vinden, en intussen zitten potentiële kopers al op het vinkentouw. Er is al veel belangstelling getoond voor de merkrechten van Spyker, zegt curator Steffens. Daar zitten volgens hem grote partijen bij, waaronder corporate finance consultants en ook ‘bekende gegadigden vanuit het verleden’, dus partijen die eerder in Spyker hebben geïnvesteerd. De curator daar geen namen van noemen. De curator trekt samen met Muller op bij de zoektocht naar financiers om de crediteuren genoegdoening te kunnen geven. ‘Victor Muller en ik gaan de verkoop samen doen en we zoeken de beste partij, een die weer auto’s gaat bouwen, want ik hoop dat er weer Spykers gebouwd gaan worden.’ Niettemin hebben Steffens en Muller een gedeeld en tegelijk een tegengesteld belang. Steffens wil

geld uit het failliete Spyker Services en Spyker NV halen om de crediteuren betalen door desnoods de merkrechten te verkopen. Muller zal er alles aan doen om de merkrechten van Spyker in handen te houden. Want Spyker = Muller, en als de topman de merkrechten verliest, dan wordt een doorstart van het sportwagenmerk door hem vrijwel onmogelijk.

Nog geen auto’s maken

Als Muller de benodigde 1,4 miljoen euro weet te vinden, dan is Spyker weliswaar op papier gered, maar dan is het nog steeds niet levensvatbaar of operationeel. Om echt weer te kunnen beginnen met auto’s bouwen, is zeker 75 tot 100 miljoen euro nodig. Dat geld wil Muller bij elkaar krijgen door de verkoop van obligaties. Dat obligatieplan is al enkele jaren geleden gelanceerd, en er zijn wel enkele kopers, maar het streefbedrag is bij lange na nog niet opgehaald.

Wordt vervolgd!