Spyker-saga duurt voort: voorbereiding verkoop kost meer tijd

De afwikkeling van het faillissement van Spyker duurt nog altijd voort. Het voorbereiden van de verkoop van het intellectueel eigendom van Spyker is ingewikkelder dan verwacht en duurt daarom langer.De curator steekt veel tijd en moeite in het verzamelen van alle merkenrechten en technische ontwerpdata om de boedel verkoopklaar te maken. Pas als dat compleet is, kan de verkoop echt van start gaan.

The saga continues met de afwikkeling van het faillissement van Spyker. Victor Muller had een deadline om in april van dit jaar de faillissementsschuld van 1,45 miljoen euro te voldoen, maar inmiddels zijn we een halfjaar verder en is dat geld er nog steeds niet. Daarom is curator Dennis Steffens begonnen met de voorbereidingen om dat wat nog van waarde is van Spyker te verkopen. Dat bestaat voornamelijk uit merkenrechten en ander intellectueel eigendom.

Het verzamelen, completeren en verkoopklaar maken van alle intellectueel eigendom blijkt ingewikkelder dan gedacht en neemt daardoor meer tijd in beslag, meldt curator Dennis Steffens in zijn jongste faillissementsverslag van vrijdag 15 oktober. In een toelichting tegen Autoblog.nl zegt hij dat de merkenrechten en alle technische data van Spyker “veelomvattend” zijn: “Alle data zijn beschikbaar maar het verzamelen ervan kost tijd.” De curator heeft derde partijen ingeschakeld bij dit proces.

Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat Victor Muller opnieuw een bedrag heeft gestort als boedelkrediet. “Er is 140.000 gestort als boedelkrediet om kosten van de faillissementsprocedure te dekken” , aldus Steffens. Dat betreft onder andere de kosten voor het inschakelen van externe partijen en ook het verlengen van enkele merkrechten.

Om te voorkomen dat die rechten zouden verlopen, moest betaald worden. Anders zouden de betreffende merkrechten waardeloos zijn geworden. In dat geval heeft de curator er ook niets meer aan, omdat hij ze dan niet meer kan verkopen.

Eerder dit jaar werd al 125.000 euro gestort als boedelkrediet. Dat boedelkrediet staat overigens los van de oorspronkelijke schuld van 1,45 miljoen euro. Daarop is tot nog toe niet afgelost, dus die hoofdsom blijft gewoon staan.

Onbehoorlijk bestuur

Uit het verslag komt een op het oog brisant punt naar voren; omdat Victor Muller en zijn financiële rechterhand Arjen Dikken enkele jaarrekeningen van Spyker NV en Spyker Services BV te laat of helemaal niet hebben gedeponeerd, is volgens de curator sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’. De laatste ingeleverde jaarrekening is die van 2017 en die kwam pas in januari 2019.

In het verslag wordt het nu voor het eerst genoemd, maar feitelijk is er al langer sprake van onbehoorlijk bestuur omdat de meeste van de jaarrekeningen van na 2017 al lang gedeponeerd hadden moeten zijn. Een jaarrekening moet binnen 12 maanden na afsluiting van een boekjaar worden ingeleverd bij de Kamer van Koophandel.

De kwalificatie ‘onbehoorlijk bestuur’ betekent dat Muller en Dikken aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden voor de financiële tekorten in het faillissement en dat er een schadevergoeding van hen zou kunnen worden geëist. Daar wil curator Steffens geen zaak van maken, omdat hij zich wil concentreren op de voorbereiding van de verkoop van de merkenrechten en het intellectueel eigendom. Daar is voor hem méér uit te halen.

Als de curator de verkoop van de merkrechten daadwerkelijk opstart, dan betekent dat het eindspel voor Victor Muller. Want bij verkoop valt zijn geesteskind hem definitief uit handen. Hij moet met 1,45 miljoen euro over de brug komen, maar tot dusver is hem dat nog niet gelukt. De curator volgt nog altijd een tweesporenbeleid: als Muller toch nog met voldoende geld komt, dan kan de schuld ingelost worden en is de zaak opgelost; tegelijk gaan de voorbereidingen voor de verkoop door.

Curator Dennis Steffens heeft lang geduld gehad met Muller en zijn beloften die stelselmatig niet werden nagekomen, maar heeft uiteindelijk toch besloten om te beginnen met de voorbereidingen voor de verkoop. Nu is het wachten op het moment dat Steffens de genadeslag uitdeelt.

Hoe zat het ook alweer?

Eerder dit jaar hebben we meermaals uitgebreid geschreven over de faillissementszaak van Spyker en het feit dat daarmee voor Muller het eindpunt nadert.

Dit was een bijdrage van Maarten van der Pas en Robert van den Oever