F1 2017: starts worden weer spectaculair!

Er was in 2016 al wat gesteggel over het gebruik van de koppeling, maar komend jaar wordt de boel nog een stukje lastiger voor de coureurs.

Stuurtjes worden in de Formule 1 uitgerust met vier flippers in totaal: twee voor het schakelen zelf en twee flippers voor het bedienen van de koppeling. De koppeling wordt bij F1-auto’s alleen gebruikt tijdens de start. In het afgelopen seizoen waren de systemen dusdanig doorwrocht dat het voor coureurs vrij eenvoudig was om de ideale start te maken. De auto’s hielden vanzelf het ideale toerental aan en het perfecte aangrijppunt kon door de engineers worden ingesteld.

Vervolgens kon met de ene flipper het perfecte aangrijppunt voor de koppeling worden aangehouden. De andere koppelingsflipper werd voor de start helemaal ingedrukt en na het doven van de lichten met een bepaald tempo losgelaten. Na wat oefening was het voor coureurs dus vrij eenvoudig om een perfecte start te maken. Eigenlijk was het zware werk vooral weggelegd voor de engineers. De regels werden wel aangescherpt gedurende 2016, maar uiteindelijk was het voor teams redelijk eenvoudig om coureurs alsnog perfecte starts te laten maken.

Komend jaar gaat dit systeem op de schop. Auto’s krijgen nog maar één koppelingsflipper zodat coureurs veel meer met de hand moeten aanvoelen wat er achter hen gebeurt. Daarbij wordt met deze flipper niet langer de positie van de koppeling bediend, maar het aantal toeren dat de motor draait. Om de coureurs een handje te helpen mogen teams wel nieuwe software ontwikkelen die het “aanvoelen” vergemakkelijkt. Bovendien wordt de enkele koppelingsflipper een stukje groter.

TL;DR: coureurs moeten vanaf komend jaar veel meer zelf doen bij de start. Hopelijk levert dat meer actie en spektakel op zodra de rode lichten doven, over ruim twee maanden weten we of dat inderdaad zo is.