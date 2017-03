F1 testdag 6: de pechduivel slaat toe bij Max Verstappen

Wordt onbetrouwbaarheid van de Renault-motor dit jaar de achilleshiel voor onze landgenoot?

Niet als je het aan Max zelf vraagt. Die denkt namelijk dat de Franse fabrikant de probleempjes met de nieuwe PU nog wel op kan lossen voor de eerste race in Melbourne. Als professioneel coureur behoor je natuurlijk ook achter je team te blijven staan als het even niet loopt zoals het zou moeten. Eerder ondervonden ook de teams van Toro Rosso en Renault zelf dat de R.E.17 nog niet bulletproof is. Het goede nieuws is dat Max ondanks de pech in het laatste kwartiertje van de dag wel ruim 102 rondjes kon afleggen vandaag. Zijn beste tijd was aan het einde van de dag goed voor plaats vier.

Wat viel er vandaag nog meer op? Wel, Ferrari kwam voor het eerst deze winter ook wat problemen tegen. Tot op heden was de rode auto zo goed als foutloos gebleven, maar Kimi stuiterde vanmiddag de baan af. Het betekende het einde van de sessie voor de Fin, omdat zijn team eens grondig wilde onderzoeken wat de oorzaak was van de crash.

In de hoek waar de klappen vielen vonden we ook weer Renault en McLaren-Honda terug. Bij de gele rakkers moest Jolyon Palmer het ontgelden, dankzij pech deed hij slechts 29 rondjes. Later op de dag voegde Hulkenberg er daar nog wel 61 aan toe. Waar de problemen bij Renault echter (hopelijk) nog wel te overzien zijn, was het voor de oranje rakkers opnieuw een slechte dag. Het team mag dan geheel zoals we dat van ze gewend zijn net doen alsof alles volgens plan verloopt, maar Alonso deed slechts 46 rondjes. Daarbij was hij ook nog eens relatief traag.

Sorry McLaren, maar we geloven niet dat dat jullie bedoeling was. Vooral niet omdat Alonso weer in topvorm verkeerde op de radio. Toen het team de Spanjaard vroeg of hij bocht 3 volgas kon nemen, had de tweevoudig kampioen volgens Auto-Motor-und-Sport deze voor ze:

“With our lack of power, every corner is flat out.”

Er was echter ook nog nieuws in positieve zin! Ten eerste zijn er vandaag snellere tijden op de klokken gezet dan in de voorgaande dagen. De claim dat de auto’s dit jaar tot zo’n vijf seconden sneller zijn dan vorig jaar komt daarmee iets dichter in de buurt. Vorig jaar zette Raikkonen in de tweede testweek een 1:22.765 op de klokken en was daarmee de snelste coureur van de eerste twee testweken. Bottas deed vandaag een 1:19.310, dus dat is al bijna 3,5 seconde per rondje harder. De omstandigheden maken natuurlijk ook vaak verschil, maar toch, het is een indicatie.

Williams tenslotte had ook een prima dag. Massa benaderde de tijd van Bottas tot op iets meer dan één tiende. Maar misschien wel belangrijker: Stroll heeft 59 probleemloze rondjes afgelegd! Misschien komt het dus tóch nog wel goed met de eerste Canadees in de F1 sinds Jacques Villeneuve.

1. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:19.310s (70)

2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.420s (63)

3. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1:20.406s (53)

4. Max Verstappen Red Bull-TAG 1:20.432s (102)

5. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:20.579s (59)

6. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:20.702s (79)

7. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:21.213s (61)

8. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:21.297s (100)

9. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:21.872s (92)

10. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:22.887s (96)

11. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:23.000s (59)

12. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:23.041s (46)

13. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:23.361s (46)

14. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:24.774s (29)