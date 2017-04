Ferrari verantwoordelijk voor kartbaan op cruiseschip

Nooit meer een saaie cruise.

Bij een cruiseschip denk je al gauw aan bejaarden. Dat beeld is nu compleet verdwenen, want Norwegian Cruise Line is een samenwerking aangegaan met Ferrari Scuderia Watches om een kartbaan te realiseren op het bovenste deck van een cruiseschip.

Eerder werd al bekendgemaakt dat het luxe cruiseschip een kartbaan op het dak zou krijgen. Deelnemers kunnen het tegen elkaar opnemen in elektrische karts. Er kunnen maximaal tien rijders tegelijk racen op de baan. Het behalen van de finish gaat gepaard met een foto die men na afloop kan ophalen.

Vanwege de samenwerking met Ferrari Scuderia Watches is het tevens mogelijk om tijdens een cruise te shoppen voor een nieuw klokje. Het schip is speciaal gebouwd voor de Chinese markt en de steden Shanghai en Tianjin zullen fungeren als thuishaven. Er kunnen 3.850 passagiers aan boord van The Norwegian Joy. Het schip zal deze zomer in gebruik worden genomen.