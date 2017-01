Fiat Chrysler maakt jaarcijfers bekend, is Sergio blij?

De Trui lijkt toch iets goed te doen!

Recente berichtgeving omtrent Fiat Chrysler Automobiles (FCA) was niet al te rooskleurig. Het concern zou zich schuldig hebben gemaakt aan sjoemelpraktijken en sinds het Dieselgate-verhaal weten we dat dat verstrekkende gevolgen kan hebben.

Toch hangen de slingers in huize Marchionne waarschijnlijk aan het plafond, want vandaag maakte het bedrijf bekend dat het een recordwinst van maar liefst 2,5 miljard dollar. Da’s een stijging van 47% ten opzichte van 2015. Het gaat echter om de EBIT, dus er moeten nog enkele eenmalige posten vanaf.

Gek genoeg bleef de verkoop ongeveer gelijk aan de afzet in 2015, hetzelfde geldt voor de omzet. In 2015 werd 104 miljard euro verdiend, afgelopen jaar was dat 111 miljard. Overigens komt de toegenomen winst voor een groot deel voor rekening van de Europese verkopen. Bovendien verwacht men dat de positieve resultaten volgend jaar doorzetten.

Foto: Jeep Grand Cherokee SRT door @dutchtylez, via Autojunk