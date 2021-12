Fiat Scudo komt je als het goed is bekend voor

In het Italiaans klinkt alles stoer en sportief. Net als de Fiat Scudo. We hebben het hier echter over een werkpaard en geen sportwagen.

Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Toyota ProAce of toch de Fiat Scudo. Als het gaat om de meest aantrekkelijke naam dan wint de Italiaan. Feitelijk zijn het allemaal dezelfde auto’s in de basis. Namelijk een middelgrote bedrijfswagen die in meerdere lengtes, varianten en aandrijflijnen op de markt komt.

De nieuwe Fiat Scudo komt er als diesel en als volledig elektrische bedrijfswagen. Er is keuze uit vier versies en drie lengtes. Als Van, Crew Cab, platformcabine en als Combi M1. De elektrische bedrijfswagen is de meest vooruitstrevende aandrijflijn natuurlijk. Er is keuze uit twee uitvoeringen, met een kleinere 50 kWh of een grotere 75 kWh batterij en 136 pk systeemvermogen. Met het topmodel van de E-Scudo kom je maximaal 330 kilometer ver volgens de WLTP-meting. Laden gaat tot 11 kW met AC en tot 100 kW via DC snelladen. Met dat laatste is de grotere batterij in 45 minuten tot 80% opgeladen. Liever dieselen kan met vier smaakjes. Een 1.5-liter diesel met 102 of 120 pk. En een 2.0-liter met 145 of 177 pk. Je kunt kiezen uit een handbak met zes verzetten, of een automaat met 8 versnellingen.

Afhankelijk van de uitvoering, heb je een laadvolume tot 1.400 kg. Met de langste uitvoering kun je items tot een lengte van 4 meter meenemen in de bestelbus. Fiat brengt de Scudo in het eerste kwartaal van 2022 op de markt. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Uiteindelijk is het een kwestie van smaak of je de Peugeot, Citroën, Opel, Toyota of toch deze Fiat neemt.