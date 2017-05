Fikkende BMW’s zorgen voor relletje in Amerika

Spontaneous combustion in optima forma of een storm in een glas water?

Wat is er aan de hand? BMW-eigenaren en brandweerkorpsen door heel de Verenigde Staten trekken aan de bel. Er zouden in de afgelopen jaren tientallen BMW’s spontaan in de fik zijn gevlogen. Het ging steeds om geparkeerde auto’s waarvan de motor was uitgezet.

Eén van de eigenaren, Bill Macko, was een ware BMW-freak. Hij wist zelfs zoveel mensen te overtuigen van BMW’s superioriteit dat een lokale dealer hem regelmatig financieel beloonde. Op een kwaaie dag vatte zijn X5 echter vlam terwijl de auto met de motor uit in de garage stond. Vele brandweerlieden konden niet voorkomen dat de SUV volledig uitbrandde en helaas werd ook het huis zelf in de as gelegd.

Bill bleek niet de enige te zijn. Volgens ABC News vlogen in de afgelopen vijf jaar meer dan 40 Amerikaanse, stilstaande BMW’s spontaan in de fik. Dealers van het merk zouden de consumenten echter in de kou laten staan. We nemen dat statement met een kleine korrel zout, aangezien Amerikaanse consumenten de dingen “anders” zien dan wij. Zeker als het om buitenlandse producten gaat, zie Dieselgate.

Volgens BMW is het mogelijk dat de auto’s vlam vatten door zaken als knaagdieren, aftermarket aanpassingen en onderhoud door onbevoegde monteurs. Dan blijft nog steeds de vraag overeind hoe het kan dat een geparkeerde auto zonder draaiende motor plots in de hens kan vliegen. Het moet haast iets te maken hebben met elektrische systemen die ook actief blijven als de auto is uitgeschakeld.

BMW reageerde per e-mail op het bericht van ABC, het onderwerp van het bericht luidde “Sensationalistic ABC Reports on BMWs Expected”. Niet echt een handige move als je het ons vraagt, maar goed. De strekking van de verklaring van het merk is dat er in Amerika bijna 5 miljoen BMW’s rondrijden. De fikgevallen zijn onderzocht en er kon geen verband worden gelegd tussen het ontstaan van de branden en mogelijke tekortkomingen aan de zijde van BMW.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!