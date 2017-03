Geen grap: de nieuwe kleuren van Force India

*Checkt kalender*

Nee nee, het is over ruim twee weken pas 1 april en dit is echt de livery waarmee Force India aan het nieuwe Formule 1-seizoen begint! De renstal heeft een deal gesloten met BWT oftewel de Best Water Technology Group. Kennelijk heeft deze toko een zeer opvallende huiskleur, want we hebben nog nooit zó’n roze F1-racer gezien.

Gravend in ons F1-geheugen komen we wel de Brabham uit 1992 tegen, maar die was slechts deels roze. In die auto reed Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, trouwens z’n eerste races. Ook refereert confrère @WillemE geheel terecht aan de roze Porsche “Pink Pig” 917.

Verder blijft de livery enigszins “Force India”, getuige enkele strepen in de kleuren magenta en zilver. Het ging bij de wintertests in Barcelona verder niet heel denderend met de Indiase renstal. De motor is goed (want Mercedes), maar er gaan geruchten in de paddock dat de auto te zwaar is en bovendien een tikkie gevoelig stuurt. Aan Esteban Ocon en Sergio Perez om het tegendeel te bewijzen, als het circus over anderhalve week van start gaan in Melbourne.

BWT houdt zich trouwens bezig met watertechnologie en dergelijke, naar eigen zeggen is het bedrijf hier in Europa de grootste in. BWT heeft 3.300 werknemers.