Gelekt! Dit is de nieuwe BMW 8-serie

Even het kwijl van mijn toetsenbord vegen.

BMW trekt pas morgen het doek van de nieuwe 8-serie concept. Plaatjes van de hete coupé zijn echter vroegtijdig op het web verschenen. Wat we zien lijkt een waardige benaming voor de naam ‘8-serie’. Een sexy coupé met bijna Italiaanse lijnen.

Misschien is het de scherpe koffie, maar ik zie zelfs een beetje Maserati Granturismo terug in de voorkant. Van achteren krijgt het concept zo te zien flinke achterlichten. Ik ben er nog niet over uit wat ik daarvan moet vinden.

Deze nieuwe 8-serie moet de huidige 6-serie gaan vervangen. Qua specs is er nog niets bekend. Wel kun je alvast puzzelen met de eerder geregistreerde typenamen 825, 830, 835, 845, 860, M850 en M8. Of BMW deze namen ook echt allemaal gaat gebruiken is natuurlijk de vraag. We weten morgen meer.