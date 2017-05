Golf niet langer de best verkochte auto van Europa

Het degelijke model van Volkswagen is van de troon gestoten.

Als het gaat om autoverkopen dan komt de Golf geregeld terug in een top vijf. Meestal bovenaan. Ook qua Europese autoverkopen was dit vaak het geval. Daar heeft Ford nu een stokje voor gestoken. De Fiesta verkocht in de maand maart beter dan de Golf, blijkt uit cijfers van Jato Dynamics via Handelsblatt.

De compacte hatchback van Ford werd in de derde maand van dit jaar 47.263 keer verkocht in Europa. De Golf bleef steken op 46.795 stuks. Het is voor het eerst in zeven jaar dat de Golf niet op één staat. De marktonderzoekers verwijten de mindere verkoop aan de wisseling van het modellengamma binnen Volkswagen de afgelopen periode. De Golf werd onlangs in het nieuw gestoken (rijtest) en dealers hadden tijdelijk alleen het oude model staan. Het is daarom goed mogelijk dat de Golf binnenkort gewoon weer op één staat. De Fiesta werd in de een-na-laatste maand van 2016 vernieuwd.

Of de Duitse hatchback het altijd zo goed blijft doen is de vraag. De carrosserievorm neemt in populariteit af en men geeft steeds meer de voorkeur aan crossovers en SUV’s. De gelifte Golf is iets voordeliger in vergelijking met het vorige model. De prijzen van diverse varianten check je HIER.

Met dank aan Dennis voor de tip!