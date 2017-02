GroenLinks: fileprobleem? Maak autorijden onbetaalbaar!

Het is allemaal niet zo ingewikkeld.

In de aanloop naar de verkiezingen wordt stukje bij beetje duidelijk hoe de plannen van de verschillende partijen handen en voeten krijgen. Vandaag is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport gepubliceerd, waarin wordt uitgewerkt hoe de diverse partijen tegen onder meer energie, landbouw en klimaat aankijken. Als je het niet heel erg vindt skippen we die zaken en gaan we gelijk door naar het puntje mobiliteit. Het gaat overigens om de volgende partijen: VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij.

Al deze partijen behalve de VVD pleiten ervoor om autorijden duurder te maken om zo het gebruik van onze geliefde voitures te ontmoedigen. Volgens politiek links/midden zullen we vaker op de fiets moeten stappen en gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Da’s net alleen goed tegen filedruk, maar ook het milieu is erbij gebaat.

We hebben specifiek GroenLinks erbij genomen omdat deze partij niet alleen pleit voor rekeningrijden, maar daarnaast ook nog eens de autobelastingen wil verhogen. Overigens zijn meer partijen voorstander van kilometerheffing, maar de tarieven lopen nogal uiteen. Zo rekent de PvdA 3 cent per kilometer voor personenvervoer en 20 cent voor vrachtwagens, maar zit GroenLinks daar weer boven met respectievelijk 3,1 en 25 cent plus zoals gezegd belastingerhogingen.

Verder wil GL (net als de ChristenUnie en VVN) af van de maximumsnelheid van 130 km/u op snelwegen, moet de snelheid op autowegen omlaag van 100 naar 80 km/u en wil de partij dat alle binnensteden 30-kilometerzones worden. We willen verder niemand stemgedrag beïnvloeden, maar dergelijke plannen gaan wellicht wat ver. Overigens is VVD de enige partij die meer asfalt op de agenda heeft staan.

Foto: Lambo in de drukte, @estefanosangoerphotography via Autojunk