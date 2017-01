Hé Toyota, deze Camry willen we in Europa ook wel!

Grote auto's met atmosferische motoren kunnen we hier immers wel gebruiken.

Lange tijd was de Camry ook in Europa te koop, maar in 2004 kwam het Europese avontuur ten einde. Wil je een luxe Toyota, dan moet je maar bij Lexus gaan shoppen. Destijds was niemand daar rouwig om, de toenmalige Camry was een nogal grijze en saaie auto. Niet zo leuk als zijn voorganger, die zeker als stationwagen met zijn dubbele achterwissers en bijzondere raamlijn een opvallende verschijning was.

In de Verenigde Staten is de Camry onverminderd populair. Zo populair zelfs dat hij al 14 jaar op rij de bestverkochte personenauto is. Toch besluit Toyota het voor dit jaar over een andere boeg te gooien en introduceren ze in Detroit een Camry die zowaar niet duf en saai is. Sterker nog, wat mij betreft haalt Toyota deze grote sedan weer naar Europa. Met de nieuwe bijtellingsregels zou dit in ons land zomaar weer een aardige speler in de marge kunnen worden.

Geen downsizing in Amerika, de instapper is een atmosferische 2.5 vierpitter met 178 pk, voorzien van variabele kleppentiming en een hoge compressie. Verder is er nog een nieuwe 3.5 V6 en een Camry Hydrid die eerder genoemde viercilinder combineert met elektro-aandrijving.