Het mysterie van de 911 Carrera RSR 3.8 en Bin Laden

Zet snel je alu-hoedje op, want je gluurt naar een samenzweringstheorie op vier wielen.

Onlangs berichtten we je over een zeer bijzondere, ja je kan zelfs wel zeggen über zeldzame Porsche 911. We hebben het hier over één van de twéé 964 RSR 3.8-en mét volledig interieur, waarmee bovendien nog maar tien kilometers gereden zijn.

Zeldzame klassieke auto, weinig kilometers…Oké leuk, maar dat verhaal kennen we wel een beetje, toch? Als bij deze kenmerken je gedachten echter meteen afdwalen tot één in den treure verzorgde garage queen, kom je bedrogen uit. Het uiterlijk van de Porker valt gerust te beschrijven als smoezelig. Dat doet echter niets af aan de verwachte opbrengst, die veilinghuis RM Sotheby’s inschat op 2.000.000 tot 2.200.000 Euro.

Toch ga je je meteen afvragen wat het verhaal is van een dergelijke kostbare auto, waar op het oog al in tijden niet meer naar omgekeken is. Tot onze vreugde kregen we naar aanleiding van het artikel bericht van frequent tipgever Dennis, die ons meldde dat hij meer informatie had over de auto. En wát voor info!

Via via had Dennis namelijk te horen gekregen dat de auto eigendom zou zijn geweest van Bin Laden. Een advocaat zou al drie jaar bezig zijn met de verkoop van deze auto én…die van de enige andere 964 RSR 3.8 mét interieur! Klinkt als een vergezochte claim, maar Dennis leverde bovenstaande foto’s aan die een en ander de nodige geloofwaardigheid verlenen. Je ziet hierop de andere (witte) RSR 3.8 met op de achtergrond het grijze exemplaar dat nu geveild wordt.

Het nodige zoekwerk leverde echter geen hard bewijs op dat de auto’s van ‘die ene’ Bin Laden waren. In de periode waar de auto’s uit stammen, is de Seal Team Six-hater waarschijnlijk zelfs helemaal niet woonachtig geweest in Londen, waar de auto’s zijn/waren gestald. Maar de familie van Osama is groot en rijk, dus wat dat betreft kunnen de Porsche’s ook van een andere Bin Laden-telg geweest zijn. Het zou tevens een goede verklaring zijn waarom RM Sotheby’s zich stil houdt over de afkomst en toestand van de auto.



Ouderwetse hoedtik naar Dennis voor het verhaal en de foto’s!