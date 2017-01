Het mysterie van deze verzopen TT op Porsche velgen

Omdat het een TT is, is het sowieso al moeilijk om vast te stellen of 'ie nou met de neus in het water hangt of met de achterzijde.

In het Noord-Hollandse IJmuiden werd de brandweer vanochtend opgeschrikt door deze half te water geraakte Audi TT. Het plaatje is afkomstig van de Twitter-account van Van der Valk Taxi, een jong Taxi bedrijf dat je tijdens de rit mogelijk een opgewarmd kippetje met appelmoes aanbiedt. Dat weten we overigens niet zeker.

Vermoedelijk heeft de bestuurder van de TT letterlijk of figuurlijk ergens de verkeerde afslag gepakt. De TT heeft daarna in ieder geval in letterlijke zin ‘rock bottom’ geraakt, want die kwam tot stilstand op een paar rotsen aan de waterkant. Volgens de brandweer van IJmuiden is er met man en macht gezocht naar de bestuurder, getuige deze tweet.

Noch de duikers van Velzen, noch de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, noch de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen hebben echter iets kunnen vinden. Kortom, van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.

Zodoende blijven we achter met een paar prangende vragen. Wat is er gebeurt met de TT, de bestuurder (m/v) en het ongetwijfeld zorgvuldig vormgegeven kapsel van die laatste? Een logisch antwoord zou zijn dat de TT getroffen is door een gevalletje lift-off overstuur. De eerste serie had daar nog wel eens last van. Echter we zien op het bizarre doch pittoreske plaatje dat het spoilertje dat speciaal ontworpen werd om dit tegen te gaan erop zit. Dat kan het dus niet zijn. Toch weer aliens dan?