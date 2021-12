TT RS Heritage is eerbetoon aan Ur-quattro

Dat betekent heel erg veel kleurtjes voor de Audi TT RS Heritage. Ook in het interieur!

Joni Mitchel zong het al in 1970: “Don’t it always seem to go – That you don’t know what you got ’til it’s gone.” Dat lijkt een beetje het geval te zijn met de Audi TT RS. Het is misschien wel dé ideale compacte sportwagen. Een strakke coupé met een karakteristieke motor, vierwielaandrijving en een bijzonder fraai interieur dat nog altijd niet zwaar verouderd overkomt, ondanks dat de basis van de compacte coupé van Audi al uit 2014 stamt.

Maar ja, in dit prijssegment shopt men liever Porsche. Nee, niet eens een Cayman, maar gewoon een gebruikte 911 of men spaart door voor een nieuwe. In de VS zijn ze er klaar mee en wordt het afscheid aangekondigd van de auto in de vorm van de TT RS Heritage.

50 exemplaren

Het zijn de laatste 50 exemplaren die die kant op gaan. Het mooie is dat het exemplaren zijn die door Audi Exclusive flink zijn aangepakt. Dat betekent leuke kleurencombinaties! Er zijn vijf combinaties waar er elk 10 van gemaakt worden.

Daarvoor heeft Audi Exclusive inspiratie opgedaan bij de originele Ur-quattro en Sport Quatro. Het gaat overigens niet alleen zozeer om de exterieur, dan wel de kleurencombinatie. Dat is goed nieuws. Bij de TT RS kun je normaal gesproken alleen keuzen uit de stiksels van het zwarte leer, tenzij je de knip trekt voor, jawel, Audi Exclusive opties.

Dit zijn de vijf combinaties van de Audi TT RS Heritage

Steengrijs met Crimson rood leer en Jet grijze stiksels

Alpinewit met blauw (!) leer en diamantzilver stiksels

Heliosblauw met diamantzilver leer en oceaanblauw stiksels

Tizianrood met Havannabruin leer en Jet grijze stiksels

Malachietgroen met corgnac leer en zwarte stiksels

Verder is de TT Heritage voorzien van zwarte uitlaten, aluminium spiegelkappen en is de achterspoiler verwijderd. De wielen meten 20 inch en zijn voorzien van een ‘bi-color’-finish. De motor is nog gewoon standaard.

Dus een 2.5 liter vijfcilinder turbo met 400 pk en 480 Nm. Daarmee kun je in 3,7 seconden naar de 100 km/u accelereren en een top van 250 (of 280) km/u halen. Of de Audi TT RS Heritage ook naar Nederland komt, is niet bekend.

Meer lezen? Dit zijn 13 Audi TT hoogtepunten!