Audi TT is goedkoper, maar nog steeds te duur - Autoblog.nl

De instapper van de Audi TT is terug. Reden voor een feestje? Nou nee.

Het is mooi dat Audi nog altijd de TT in het gamma heeft. Helaas is er geen hond die de auto ook daadwerkelijk koopt. Niet in Nederland in ieder geval. Vorig jaar werden er welgeteld 8 stuks verkocht. En in 2019 en 2018 waren de verkoopcijfers niet heel veel beter.

Wat daarbij ongetwijfeld een rol zal spelen is de prijs. Waar je de originele TT nog voor minder dan €40.000 kon krijgen, moest je tot voor kort minstens €62.000 neertellen om een nieuwe TT te bemachtigen. Dit model smeekt dus om een goedkopere instapper.

Die was er eerst ook, in de vorm van de 40 TFSI met 197 pk. Die was echter al snel weer uit de prijslijsten verdwenen. Nu is er goed nieuws: Audi heeft het TT-gamma opgefrist en de instapper is weer terug. Althans, dit lijkt goed nieuws.

Als je verwacht dat de TT nu een stuk goedkoper wordt, moeten we je helaas teleurstellen. De 40 TFSI is namelijk alleen in de dikke Pro Line S-uitvoering te krijgen. Daardoor kost de instapper alsnog €60.995 en in Roadster-vorm zelfs €64.165. Daar schieten we dus niet veel mee op. De échte instapper was de kale 40 TFSI, die voor €50.000 in de prijslijsten stond. Helaas is die versie in 2019 alweer geschrapt.

De Pro Line S-uitvoering is dus een stuk duurder. Wat krijg je daar voor terug? Onder meer een verlaagd sportonderstel, sportstoelen en een S Line-exterieur. In het binnenste vind je de Audi Virtual Cockpit, MMI Navigatie Plus, Audi Sound System en meer. Leuk allemaal, maar voor die 10 mille extra heb je ook een nette TT van de eerste generatie.

Bij de concurrentie ben je overigens niet veel goedkoper uit. De BMW Z4 sDrive20i, die precies evenveel vermogen heeft, is weliswaar wat goedkoper, maar dan heb je ook een minder rijk uitgerust exemplaar. Prijzen van zustermodel Toyota Supra beginnen pas bij €63.000, maar dan heb je wel meteen 258 pk.

BMW Z4 sDrive 20i: €54.477

Audi TT 40 TFSI Pro Line S: €60.995

Toyota Supra 2.0: €63.695

Aangezien de TT niet heel veel goedkoper is geworden is er niet al te veel veranderd in de positie ten opzichte van de concurrentie. Het ziet dus niet naar uit dat de Audi TT met deze ‘instapper’ nu opeens wel een succes gaat worden. De opvolger zal ongetwijfeld beter verkopen, want dat wordt – jawel – een elektrische cross-over.