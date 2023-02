Dit is dan écht de aller-allerlaatste Audi TT

Met een naam als Audi TT Final Edition verwacht je dat het kaarsje nu echt opgebrand is.

De Audi TT was eigenlijk geniaal. Het design was een enorm statement aan het einde van de jaren ’90, wat de auto een exotisch voorkomen gaf. Dat terwijl je eigenlijk gewoon met een soort tweedeurs Audi A3 rijdt qua platform. De TT is nooit een sportauto pur sang geweest, niet vergeleken met auto’s als de Porsche Boxster en Mazda MX-5. Maar een succes was het zeker.

Audi TT zegt vaarwel

We spreken in de verleden tijd, want Audi heeft al een tijdje geleden aangekondigd dat het klaar is met de TT. En dat terwijl het in 2023 precies 25 jaar geleden is dat de Audi TT (8N) debuteerde. De Audi TT RS Iconic Edition was al een soort uitzwaaimodel, daar doet Audi UK nu een schepje bovenop met de Audi TT Final Edition.

Audi TT Final Edition

Waar de Iconic Edition alleen verkrijgbaar is voor de supersnelle TT RS, is de TT Final Edition een speciale laatste versie voor de ‘normale’ TT en TTS. Wat krijg je? Standaard het ‘Optic Package Black’, oftewel een hoop hoogglans zwart gelakte details. En dat is het eigenlijk vooral, allerlei pakketten die er al waren voor je TT zijn nu standaard voor je aangevinkt. Dat mag ook wel, want een groot aantal versies van de TT vervallen in het Verenigd Koninkrijk om de Final Edition voorlopig op te nemen in het assortiment.

Interieur

In het interieur zijn trouwens wat exclusieve details voor de Audi TT Final Edition toegevoegd. Zo zijn er wat accenten in de exterieurkleur in het interieur toegevoegd, op bijvoorbeeld de stoelen en de middenconsole. Het standaard sportstuur heeft een rode 12-uursmarkering en de stiksels en een hoop andere details zijn ook in het rood uitgevoerd. Oh ja, en Audi gooit er standaard parkeersensoren, een achteruitrijcamera en een Bang&Olufsen audiopakket bovenop. Wat wordt je toch verwend daar in het Verenigd Koninkrijk.

Engeland TT-land

Want het is niet bekend of wij de Audi TT Final Edition ook krijgen. Dat Engeland hem krijgt is logisch, want Engeland blijkt de belangrijkste markt voor de TT. Meer dan 33 procent van de verkochte TT’s in 2022 waren in Engeland uitgeleverd. De vanafprijs van de TT Final Edition is 41.910 pond (47.112 euro).

Precies 25 jaar na zijn introductie lijkt het dus echt klaar te zijn voor de TT. Er gaan geruchten over een ‘op de TT geïnspireerde elektrische crossover’, maar of we daar vrolijk van worden?