Hier, dik 12 miljoen euro aan Aston Martin Vulcan-gekte

Van de exclusieve Aston Martin Vulcan zijn slechts 24 exemplaren geproduceerd. De kans dat je er eentje in het echt gaat zien is, met uitzondering van een event, extreem klein. Het feit dat er onlangs vijf exemplaren gebroederlijk bij elkaar stonden was das dus wel een fotomomentje waard.

Zo dachten ze er ook over bij Aston Martin. De autofabrikant deelde namelijke enkele pica’s van een groepje Vulcans die klaar stonden om geleverd te worden aan klanten. “Klaar voor een avontuur op een circuit, ergens op de wereld”, aldus de Britten. De hypercar werd voor het eerst getoond tijdens de Autosalon van Genève in 2015. Onder de kap een atmosferische 7 liter grote V12. Goed voor 800 pk. 24 eigenaren hebben 2,5 miljoen euro overgemaakt aan Aston Martin om de Vulcan in handen te krijgen.

Net als de McLaren P1 GTR is de Vulcan geen auto voor op de openbare weg. Het zijn overigens niet de eerste exemplaren die worden geleverd. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld nog een paarse Vulcan geveild voor een bedrag in de miljoenen.