Hoe BMW 1 miljoen euro verloor door een joint

Excuse me while I light my spliff...

BMW heeft onlangs om een wel heel bijzondere reden de productie in één van de fabrieken in München stil moeten leggen. Twee werknemers gingen tijdens hun shift namelijk plotseling tegen de vlakte, waarna hun collega’s direct de hulpdiensten waarschuwden.

Na onderzoek bleek dat één van de twee Poolse dudes flink had gezopen. De ander had z’n neus stevig door de pep gejast en saampies hadden ze tijdens een pauze van een joint genoten. Kennelijk hangt er een ontspannen sfeertje, daar bij BMW.

Allemaal goed en wel, maar door het akkefietje kwam de productie liefst veertig minuten stil te liggen. Men heeft de schade als gevolg van deze onvoorziene productiestop geschat op één miljoen Duitse euro’s. Voor zover BMW kon nagaan was het wel de allereerste keer dat de productie om deze reden moest worden stilgelegd. Blijkt toch dat die controles bij VDL nog niet zo’n slecht idee zijn. (via: Bild)