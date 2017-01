Hoe deze tunnel op 1 dag open, dicht en weer open ging

Op één dag? In één ochtend!

De grote heropening van de Velsertunnel op de levensgevaarlijke A22 tussen IJmuiden en Beverwijk ging niet bepaald van een leien dakje. De tunnel werd in een tijdsbestek van negen maanden grondig gerenoveerd en vandaag was het dan zover: de boel werd weer vrijgegeven voor verkeer.

Een trucker die kennelijk zijn bak koffie nog niet had gehad greep het moment aan om met zijn te hoge vrachtwagen de tunnel in te karren. Dat gaf dusdanig veel problemen dat de tunnel in noordelijke richting meteen weer kon worden afgesloten. Intussen mag het verkeer er weer in beide richtingen doorheen.

Bij de renovatie van de tunnel werd de rijhoogte met 12 centimeter verruimd omdat er vaker problemen waren met trucks. Verder was het bouwsel al 60 jaar oud en dus toe aan een stevige opfrisbeurt.