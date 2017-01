Huh? Amerika wil weer Audi diesels

En de verkopen gaan behoorlijk gesmeerd!

Audi lijkt het zelf ook niet helemaal te snappen, maar ondanks de Brexit en Dieselgate gaan de verkopen van het merk met de boksbeugel zo onderhand door het plafond. De vraag in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten neemt tegen de verwachtingen in toe.

Officieel worden de verkoopcijfers van VAG pas morgen bekendgemaakt, maar Audi meldt via Welt dat er vorig jaar 1,87 miljoen auto’s zijn verkocht, een toename van 3,8 procent ten opzichte van 2015. In de VS werd een plus van 4 procent genoteerd en in het VK nam de verkoop met 6,4 procent toe.

In Ingolstadt durft men dan ook voorzichtig te concluderen dat het merk Dieselgate aardig heeft doorstaan. Sterker nog: men heeft opgevangen dat dealers en klanten in de VS weer staan te springen om grote Audi SUV’s met dieselmotoren. Men heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de verkoop van zelfontbranders in Amerika binnen afzienbare tijd weer op gang komt. Opmerkelijk want Herbert Diess liet anderhalve maand geleden nog weten aan Reuters dat Volkswagen geen toekomst ziet voor dieselend Amerika. Wel vermeldde hij er toen al bij dat dat voor Audi mogelijk anders ligt.

Foto: Audi RS3 door @tomkommer via Autojunk