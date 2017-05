Iemand bestelde de nieuwe RS5 in Sonoma Green

Geen grijze massa. Gewoon een afwijkende kleur aanvinken.

Als we kijken naar het Nederlandse straatbeeld dan is Daytona Grey toch wel de meest voorkomende kleur. Een fraaie tint hoor, alleen zie je het zo vaak dat een ander kleurtje meer dan welkom is.

Wat dat betreft mogen toekomstige eigenaren een voorbeeld nemen aan de meneer of mevrouw die deze RS5 Coupé heeft samengesteld. De kleuren in de configurator voldeden niet en een telefoontje naar Audi moest worden gepleegd. Voor deze RS5 werd namelijk de de interessante tint Sonomagrün Metallic uitgekozen.

Man, wat zal deze Audi lekker afsteken bij een photoshoot met een reeks dennenbomen als omgeving. De hagelnieuwe RS5 werd bovendien voorzien van groene stiksels in het interieur wat het geheel lekker compleet maakt. Leuk als de buurman het heeft, maar mijn voorkeur gaat toch naar wat anders uit. Desalniettemin is het een stuk exclusiever dan de zoveelste grijze Audi en soms kan het best leuk zijn om het afwijkende schaapje te zijn.

Fotocredit: Audi Forum Ingolstadt