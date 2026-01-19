Iedereen wil elektrische auto’s, lijkt wel.

Misschien kun je je het nog wel herinneren. Ongeveer een uurtje geleden kwam er een artikel online waarin stond dat niemand uit zichzelf in een elektrische auto wil gaan rijden. Was getekend, de topman van Stellantis, waar niemand de producten van koopt. Maar wereldwijde cijfers laten een heel ander beeld zien, de verkopen van EV’s zijn echt bizar hoog.

Vorig jaar zijn er over de hele planeet namelijk ongeveer 20,7 miljoen elektrische voertuigen verkocht, goed voor een groei van ongeveer 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Sommigen zullen het geen explosie noemen, maar wij ter redactie hebben de vrijheid genomen dat wél te doen.

Verkoop elektrische auto’s explodeert

De groei komt vooral van volledig elektrische auto’s, die in veel markten nog steeds terrein winnen. Plug-in hybrides blijven daarnaast een rol spelen, vooral in landen waar volledig elektrisch rijden nog niet altijd praktisch is. Mild-hybrides groeien mee, maar vooral als tussenstap binnen bredere elektrificatieplannen.

China blijft de grootste EV-markt, gevolgd door Europa en Noord-Amerika. In Europa verschilt het tempo per land, maar in meerdere markten ligt het aandeel elektrische auto’s inmiddels structureel boven de 20 procent van de nieuwverkopen. Dat maakt het lastig om nog van een randverschijnsel te spreken.

Opvallend is dat vooral fabrikanten met een breed, goed gepositioneerd aanbod profiteren van die groei. Merken die op tijd waren en modellen hebben in meerdere prijsklassen zien de vraag aantrekken. Waar het aanbod minder overtuigt, blijft het stiller in de showrooms. Luister je mee, Stellantis?

Kortom, voor diegenen die nog altijd dachten dat elektrisch rijden een tijdelijk dingetje zou zijn, deze cijfers vertellen toch echt dat dit absoluut niet het geval is.

Elektrische auto’s zijn ‘here to stay’. Of je het nou leuk vindt of niet!