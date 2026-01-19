Iedereen wil elektrische auto’s, lijkt wel.
Misschien kun je je het nog wel herinneren. Ongeveer een uurtje geleden kwam er een artikel online waarin stond dat niemand uit zichzelf in een elektrische auto wil gaan rijden. Was getekend, de topman van Stellantis, waar niemand de producten van koopt. Maar wereldwijde cijfers laten een heel ander beeld zien, de verkopen van EV’s zijn echt bizar hoog.
Vorig jaar zijn er over de hele planeet namelijk ongeveer 20,7 miljoen elektrische voertuigen verkocht, goed voor een groei van ongeveer 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Sommigen zullen het geen explosie noemen, maar wij ter redactie hebben de vrijheid genomen dat wél te doen.
Verkoop elektrische auto’s explodeert
De groei komt vooral van volledig elektrische auto’s, die in veel markten nog steeds terrein winnen. Plug-in hybrides blijven daarnaast een rol spelen, vooral in landen waar volledig elektrisch rijden nog niet altijd praktisch is. Mild-hybrides groeien mee, maar vooral als tussenstap binnen bredere elektrificatieplannen.
China blijft de grootste EV-markt, gevolgd door Europa en Noord-Amerika. In Europa verschilt het tempo per land, maar in meerdere markten ligt het aandeel elektrische auto’s inmiddels structureel boven de 20 procent van de nieuwverkopen. Dat maakt het lastig om nog van een randverschijnsel te spreken.
Opvallend is dat vooral fabrikanten met een breed, goed gepositioneerd aanbod profiteren van die groei. Merken die op tijd waren en modellen hebben in meerdere prijsklassen zien de vraag aantrekken. Waar het aanbod minder overtuigt, blijft het stiller in de showrooms. Luister je mee, Stellantis?
Kortom, voor diegenen die nog altijd dachten dat elektrisch rijden een tijdelijk dingetje zou zijn, deze cijfers vertellen toch echt dat dit absoluut niet het geval is.
Elektrische auto’s zijn ‘here to stay’. Of je het nou leuk vindt of niet!
Reacties
ghost zegt
Ben eerlijk redelijk klaar met EV-rijden. Altijd druk bij de laadpalen, steeds hogere tarieven per KWh, wegenbelasting relatief hoog nu door zware accu’s. Zit erover te denken een Alpina Diesel aan te schaffen, beetje in ruisen tegen de logica !
Hawkeye72 zegt
Druisen
a_buis zegt
Dan wordt je wel geghost vrees ik
a_buis zegt
Word
reactief zegt
Ja die Alpina diesel zal zeker lagere MRB hebben. Ook lagere kosten per kilometer durf ik te betwijfelen.
En drukker bij de laadpalen klopt wel, maar toch heb ik echt zeer zeldzaam dat het vol is. In Nederland rij ik dan trouwens door, want ver is de volgende nooit.
aerotic zegt
Ik denk er zelf ook overna om een EV te kopen, tweedehands dan. Ik kan inmiddels op de oprit laden. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn op vakanties.
a_buis zegt
Iedere 300 km een pauze van 20 min met een Tesla model 3. Je moet er van houden (en de tijd hebben/nemen).
RazendeRichard zegt
Maak van die 20 minuten 10 minuten en je bent al wat realistischer. 300 km is ongeveer 3,5-4 uur rijden. Dan is 10 minuutjes pauze nemen heel verstandig. Of ben jij zo iemand die er prat op gaat 1000 km in 1 ruk te rijden om compleet gesloopt aan te komen op de vakantiebestemming?
ty5550 zegt
10 minuten pauze om een Tesla op te laden tot 80%?Jij moet een heel speciale Tesla hebben die veel sneller kan laden dan de andere Tesla’s die ze verkopen.
a_buis zegt
Huh jouw reactie roept om een weder reactie. Nee 1000km in 1 ruk rijden is niet tof, dat zei ik ook niet. Ik zeg je rijdt max 300 km en dan wil je wel laden (range exiety). Als je eerder wil stoppen prima. Trouwens je rijdt wel 120 km/uur op de snelweg dus 300 km is 2,5 uur.
reactief zegt
Zorg dat de range minimaal 350km echte kilometers is en de laadsnelheid ook minimaal 150kwh, het liefst een beetje vlakke laadcurve. Meer laadsnelheid klinkt leuk, maar haal je toch niet vaak (infra nog niet goed genoeg), dus liever betere efficiëntie!
Dan is het prima te doen, maar natuurlijk wel afhankelijk van welke kant je op wilt en in welke periode.
Ik heb al aardig wat uithoeken van Europa gezien met mijn EV.
allesmetturbo zegt
Vooral het ‘nooit meer hoeven tanken’ bij de pomp vind ik heel relaxed. Altijd een volle accu als je sochtends wergrijdt is zeer comfort verhogend. Kosten per km zijn laag en weinig onderhoud.
Mooi dat er steeds meer keus komt.
Maar leuk, nee. Echt extreem emotieloos en saai.
Polestar 2 awd met öhlins dempers drukt nog harder bij nat/glad weer over de voorwielen dan een oude audi helaas haha.
Achja, zolang je een leuke weekend auto hebt is het prima.