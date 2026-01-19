Stellantis: het ligt niet aan ons, maar aan Europa

Is ook een manier om je eigen falen te benaderen, toch?

In de auto-industrie is het een oude reflex: als het niet lekker loopt, ligt het zelden aan het product dat geleverd wordt. Dan is de markt “moeilijk”, de consument “nog niet klaar” of het beleid “te ver vooruitgelopen”. Die toon hoor je nu weer bij Stellantis waar de topman waarschuwt dat er in Europa geen natuurlijke vraag zou bestaan naar elektrische auto’s.

Volgens hem rijden consumenten niet uit eigen beweging elektrisch, maar worden ze daartoe gedwongen door regelgeving en subsidies. Haal die prikkels weg, zo stelt hij, en de vraag stort in. Het klinkt als een breed maatschappelijk probleem, bijna als een systeemfout waar niemand echt grip op heeft.

Het ligt niet aan ons, maar aan Europa

Voor de goede verstaander zit daar nog een tweede laag onder. Stellantis worstelt al langer met de verkoop van zijn elektrische modellen. Waar sommige concurrenten de verkopen wél op orde krijgen, blijven meerdere EV’s binnen het concern achter bij de verwachtingen.

In dat licht krijgen de waarschuwingen een andere lading. Niet zozeer een analyse van de Europese markt, maar eerder een verklaring waarom het bij hen niet vanzelf gaat.

Dat wil niet zeggen dat alle zorgen van Stellantis onterecht zijn. Elektrische auto’s zijn duur, laden is niet overal even makkelijk en veel kopers twijfelen nog. Maar het verschil zit in de benadering. Waar anderen hun aanbod aanpassen of de productie versnellen, kiest Stellantis ervoor om het gebrek aan vraag neer te leggen bij Europa zelf.

Zo ontstaat het bekende patroon: individuele verkoopproblemen worden verpakt als een continentale crisis. Het klinkt alarmerend, het zaait twijfel en het schuift de verantwoordelijkheid handig door.

Of het gaat werken is nog maar te bezien. Misschien is het gewoon beter als Stellantis haar producten gewoon gaat aanpassen en er goede en knappe elektrische auto’s van maakt.

Dan komen de kopers vanzelf…