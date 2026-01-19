Naar dit soort auto’s zochten jullie het meest op Marktplaats

Verrassing, of zag je hem lang van mijlenver aankomen?

Auto’s zoeken op Marktplaats is voor veel mensen meer dan alleen een praktische bezigheid. Je begint met een budget, eindigt bij modellen die je eigenlijk niet nodig hebt en voor je het weet zit je te kijken naar iets dat vooral leuk is om even bij weg te dromen.

Juist dat maakt het platform een aardige graadmeter voor wat Nederlanders écht willen rijden en niet wat ze moeten van de baas. Of van hun vrouw. Die eigenlijk gewoon de baas is. Maar dat terzijde. De nieuwste jaaranalyse van het zoekgedrag laat dan ook een paar duidelijke trends zien, met bekende hoofdrolspelers én een paar verrassingen.

Hier werd naar gezocht op Marktplaats

Laten we maar met de grootste stijger beginnen. Niet geheel verrassend zijn dat SUV’s Die hoge en grote dingen blijven onverminderd populair. In 2025 werden ze 14 procent vaker bekeken dan een jaar eerder, terwijl andere autotypes juist aan belangstelling verloren.

Hatchbacks blijven nog wel het populairst, met 40 procent van alle weergaven, maar SUV’s zitten daar inmiddels stevig achter met 26 procent. In totaal stonden er zo’n 877.000 SUV’s te koop op Marktplaats, samen goed voor 384 miljoen weergaven.

De absolute publiekslieveling blijft de Volkswagen Golf. Met meer dan 95.000 advertenties en bijna 70 miljoen weergaven is dat model onverminderd populair. Ook de BMW 3-serie en Volkswagen Polo doen het goed. Wie verder kijkt, ziet dat vooral Chinese merken snel terrein winnen. XPENG groeit het hardst, gevolgd door Seres en Zeekr. Alpine en Cupra laten eveneens een duidelijke stijging zien.

En elektrische auto’s dan?

Elektrische auto’s blijven in de lift. Het aanbod groeide met 42 procent, mede doordat veel ex-lease EV’s nu als occasion beschikbaar komen. Ook de interesse nam toe, alleen niet zo sterk als bij SUV’s. Automaten werden opnieuw vaker bekeken dan schakelauto’s, een trend die sterk samenhangt met de groei van EV’s en hybrides.

En dan zijn er nog de auto’s waarvoor bijna niemand echt een zoekopdracht nodig heeft, maar gewoon om weg te dromen toch een bepaald merk intoetst. Bij ondergetekende is dat Ferrari, maar dat is niet de populairste auto-die-we-toch-niet-kunnen-betalen. Dat is namelijk Lamborghini

Dat merk werd uitgeroepen tot populairste droomautomerk, met gemiddeld meer dan 2.200 weergaven per advertentie. De grote verrassing hierbij is Cadillac, met een keurige tweede plaats. Ferrari tenslotte volgt dan weer kort daar achter.

Altijd leuk om te kijken wat nou de echte smaak is van de autokoper van Nederland. We zijn alleen benieuwd of dit ook een beetje overeenkomt met jouw smaak.

Laat het maar weten in de comments!