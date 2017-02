In detail: de Red Bull RB13 in high res

Nog altijd laat Red Bull niet alles zien van haar nieuwe bolide, maar langzaam vallen de stukjes op zijn plaats.

Ogenschijnlijk lijkt Red Bull van alle teams misschien wel het minst te hebben veranderd aan het algehele concept van haar auto. Niet alleen de kleurstelling komt sterk overeen met die van de RB12, ook op aërodynamisch vlak moet goed gezocht worden naar de verschillen. Gelukkig heeft Red Bull juist twee studiofoto’s van de RB13 in zeer hoge resolutie vrijgegeven, wat het speuren naar details net iets gemakkelijker maakt.

Allereerst datgene wat iedereen meteen opviel, de inlaat in de neus. Wat gisteren in de presentatievideo nog niet duidelijk te zien was, is dat op deze foto’s wel. Boven het logo van Hisense zit een uitstroomopening. Wie goed aan de zijkant van de neus -net voor de hoorns van de rode stier- een NACA-duct en bij de stier’s achterpoten nog een inlaat.

Enige verandering zien we ook rondom de bargeboards, in de ruimte tussen de voorwielen en de iets kleinere maar scherper gevormde inlaat van de sidepods. Deze bestaat nu uit twee delen en lijkt ook een groter oppervlak te hebben. De winglet die van bovenop de sidepod naar het uiteinde van het bargeboard loopt (vorig jaar liep deze over in de bodemplaat) is iets organischer van vorm, maar de extra vleugeltjes die de RB12 boven de sidepod-opening heeft zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats is een extra vleugeltje gekomen die vanaf halverwege de winglet naar de sidepod loopt.

Het grootste nieuws bevindt zich vermoedelijk aan de achterzijde, want daarvan krijgen we van Red Bull geen plaatjes. Wellicht als Daniel Ricciardo later vandaag de baan op gaat voor de eerste praktijktest met de RB13 duidelijk wordt of en welke verrassing Newey nog voor ons in petto heeft. Vooralsnog lijkt Red Bull minder kleine gekke vleugeltjes gebruikt te hebben dan sommige concurrenten, wat zowel goed als slecht nieuws kan zijn. Maar de auto ziet er onmiskenbaar goed uit en dat is volgens Horner belangrijk. If it looks right, it tends to go allright!

Instant update: de eerste foto’s op de baan zijn er nu ook. Eerste wat opvalt is dat de RB13 op het circuit wel de uitstroomopening naast de cockpit heeft (onder de sticker van Citrix), die op de studiofoto’s nog ontbreekt. De RB12 had ze op de studiofoto’s wél.