Italdesign Speciali is een vaag samenraapsel

Ligt het aan ons of hebben de Italianen simpelweg een stuk of vijf bestaande supercars in een blender gegooid?

Zo zien we een flinke toef Lamborghini Huracán, heeft het front veel weg van de Lotussen uit het Dany Bahahahahar tijdperk en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat levert niet per se een lelijke auto op, maar wel een ietwat rommelig design waar weinig lijn in te ontdekken valt.

Gelukkig is er ook goed nieuws, want de aandrijving wordt verzorgd door de krachtbron uit de Audi R8 V10 Plus. Daarmee zoeft de Italdesign Speciali in 3,2 tellen naar 100 km/u en ligt de topsnelheid boven de 330 km/u. Verder bestaat de auto grotendeels uit carbon en er worden helaas maar vijf exemplaren van gebouwd.

Interesse? Je zult meer dan anderhalf miljoen euro mee moeten brengen om er eentje mee naar huis te mogen nemen. Ik zal er in elk geval geen voor je neus wegkapen, mocht dat nog niet duidelijk zijn.