Peperdure Italdesign GT-R50 van klanten zien er zo uit

Voor de échte liefhebber van de Nissan GT-R met diepe zakken. De zeldzame en peperdure Italdesign GT-R50 gaat eindelijk naar klanten.

Als je een Italdesign GT-R50 van 990.00 euro overweegt krijg je ook de vrijheid om het uiterlijk te bepalen. Toch is er vooralsnog niemand geweest die het een goed idee om de auto roze te laten spuiten in combinatie met blauwe velgen. Ik noem maar iets. De eerst geleverde exemplaren van de Italdesign GT-R50 zijn stuk voor stuk door klanten best gaaf samengesteld.

De samenwerking tussen Italdesign en Nissan begon in 2018. Het heeft dus even geduurd, maar het moment is nu daar. In totaal worden er 50 stuks van de zeldzame auto gemaakt. De hele reden dat deze auto werd bedacht is omdat Italdesign en Nissan in 2018 samen het vijftigjarige bestaan van GT-R wilden vieren.

In elk geval heeft één klant goed op heritage gelet. Het uiterlijk van de auto komt overeen met de originele 1972 GT-R showcar, de typische Verde Kenmeri tint. Het is volgens Italdesign het enige exemplaar met deze configuratie. Uniek dus!

Tenminste twee eigenaren vonden het concept zo mooi dat ze gezegd hebben, doe dat uiterlijk maar. Alsof je naar een woonboulevard gaat en voor het nieuwe bankstel het showroom model uitkiest. Begrijpelijk, heb ik ook een keer gedaan. In het geval van de GT-R50 is dat de kleur Liquid Kinetic Gray gecombineerd met Energic Sigma Gold.