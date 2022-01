Tesla doet extra vaag over productiestart Cybertruck

Tesla watchers hebben geïdentificeerd dat Tesla nu nog iets vager doet over de productiestart van de Cybertruck.

Het was en is vanaf moment één een tot de verbeelding sprekend ding, de Tesla Cybertruck. Niet alleen vanwege de bizarre looks en de ongelakte koets, maar ook gewoon omdat het de eerste elektrische fullsize pickup zou worden. In Europa haalt dan iedereen op een paar marktkooplui na de schouders op (voor nu tenminste, stel je voor dat zo’n dikkert zonder BPM en MRB te rijden is!). In Amerika is het echter een ‘huge deal’. Ford, Chevrolet en Chrysler RAM Stellantis drijven al decennia op de verkoop van deze lucratieve joekels. Stel nou dat Tesla even die markt afpakt…Dat zou een seismische schok in de autowereld betekenen.

Specs

Toen de schamperende opmerkingen over het uiterlijk van de auto verstomd waren, ging het over de specs. Kan het eigenlijk wel, zo’n werkpaard op stroom? Nou worden de meeste pickups meer gebruikt om een imago aan te meten dan om hard te werken, maar er zijn natuurlijk wel mensen die er keihard mee aan de slag gaan. Daarom is trekkracht, range en betrouwbaarheid belangrijk, op dezelfde manier dat de topsnelheid van een Lambo ‘belangrijk’ is of de duikkwaliteiten van een IWC.

Getouwtrek

Geen wonder dus dat er touwtrek-filmpjes verschenen van een Cybertruck tegen een F-150 en dergelijke. Als eerste der Mohikanen, moest de Cybertruck het pad effenen voor andere elektrische EV’s. Inmiddels weten we echter dat Elon Musk weer iets te optimistisch was. De auto zou in 2020 uitgeleverd worden, maar het is inmiddels 2022 en hij is er nog steeds niet. Des te pijnlijker is het dat Rivian, Ford en General Motors inmiddels wel elektrische pickups aanbieden (hoewel het vrij lastig is om er eentje te bemachtigen). Tesla loopt dus achter de feiten aan.

Productie imminent of juist veel verder weg?

Eind vorig jaar verwijderde het merk al de verschillende specs waarmee de pickup leverbaar zou zijn van de site. Die werden vervangen door het simpele zinnetje ‘je kan je auto configureren als de productie nadert in 2022’. Doch nu hebben oplettende ogen gezien dat ook dat jaartal ‘2022’ verwijderd is van de site. Het enige wat er nu nog staat is ‘je kan je auto configureren als de productie nadert’.

De speculaas gaat al alle kanten op waar het gaat om wat dit te betekenen heeft. Tesla zou bijna klaar moeten zijn om bij de fabriek in Austin Cybertrucks te bouwen. Optimistische fanb0iZ denken daarom dat het betekent dat de productiestart imminent is. Sceptici denken echter dat het om het zoveelste uitstel gaat en Tesla nu niet eens meer kan beloven dat het model in 2022 nog op de markt komt. Dat zou dan wel een dikke klap betekenen voor Tesla alsmede voor -vermoedelijk- de aandelenkoers van het merk. Wat is jou inside information over de Cybertruck? Laat het weten, in de comments!