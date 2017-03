‘Jaguar gaat racen met de F-Type’

En de F-Type in een racepak ziet er bijzonder smakelijk uit.

Je hebt de F-Type als coupé, als cabrio, automaat of handbak, met achterwielaandrijving of met vierwielaandrijving. Het model is er echter niet als volbloed racer en daar gaat nu verandering in komen. De Britse autofabrikant gaat drie F-Types bouwen als GT4-racer. Aan de Special Vehicle Operation-divisie van het merk de taak om deze order te realiseren.

De financiële steun in de rug voor dit project is afkomstig van James Holder, weet Autosport. Holder is medeoprichter van kledingmerk Superdry en wil de F-Types gaan gebruiken om deel te nemen aan GT4-kampioenschappen. Als het op racen aankomt is Jaguar momenteel enkel betrokken bij de Formule E. De terugkeer van de Britten naar de reguliere autoracerij zou voor het eerst zijn sinds de XKR GT2, een aantal jaren geleden.

Volgens de bron heeft Jaguar Graham Humphrys aangesteld als leider van het project. Humphrys was onder andere verantwoordelijk voor het design van de iconische BMW V12 LMR uit 1999. Het is nog onduidelijk of Jaguar de F-Type GT4 gaat baseren op het V6 of V8 model. Een impressie check je in de gallery. De photoshops zijn afkomstig van James Gibson. De Britse autofabrikant heeft nog niet gereageerd op de berichtgevingen.