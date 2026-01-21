Consumentenbond: dit zijn de betrouwbaarste en onbetrouwbaarste automerken van dit moment

Tesla verrast vriend en vijand, Stellantis stelt teleur.

Een auto koop je met je hart, maar ook met je hoofd. Een Lynk & Co 01 lijkt een leuk en goedkoper alternatief dan een Volvo XC40, maar daar staat wel een grotere kans op een duurder onderhoudsbonnetje tegenover. Tenminste, die kans is groter als we een onderzoek van de Consumentenbond geloven.

De vereniging die opkomt voor iedereen die iets koopt heeft bijna 50.000 auto-eigenaren gevraagd naar de mankementen die ze met hun auto hebben gehad en de ernst daarvan. Daarnaast mochten de automobilisten invullen hoe tevreden ze zijn met hun auto en de bijbehorende dealer. In totaal zijn er auto’s ingediend over 39 verschillende merken en ongeveer 300 modellen. Een leuke dataset dus.

Betrouwbaarste merken

Net als in het Consumentenbond-onderzoek van vorig jaar heeft Lexus de betrouwbaarheid het beste voor elkaar volgens de geënquêteerde automobilisten. Het beeld boven dit artikel komt dus niet vaak voor. Japanse merken hebben sowieso het imago om betrouwbare auto’s te bouwen. De onderzoeksresultaten bevestigen dit: de eerste vijf fabrikanten zijn allemaal Japans. Ook de betrouwbaarste benzineauto komt uit dit land: de Toyota Aygo X.

Lexus: 8,9 Suzuki – Toyota: 8,7 Subaru: 8,6 Honda: 8,5 BYD – Tesla: 8,4 Mazda: 8,3 Kia – Mitsubishi: 8,2 Mitsubishi: 8,2 BMW – Hyundai – Mini: 8,1 Lancia – Nissan: 7,9 Mercedes: 7,8 Audi – Cupra: 7, Dacia – Porsche – Seat: 7,6 Fiat – Skoda: 7,5 Volkswagen – Volvo: 7,4

Tesla?!

Na de Japanse grootmachten vinden we twee aartsrivalen die we hier niet hadden verwacht. Zowel BYD als Tesla scoren een 8,4. Daarmee klimt Tesla flink op. Vorig jaar vonden we Musks merk nog terug op plaats 19. Dat kwam toen onder andere door problemen met de wielophanging en de geheugenchip volgens de Consumentenbond.

Nu komt Tesla hoog in de lijst dankzij de nieuwe Model Y. De geüpdatet versie krijgt zo’n goede waardering dat het de meeste betrouwbare elektrische auto uit het onderzoek is. Daar staat echter wel wat tegenover. Nederlandse Tesla-bezitters zijn het minst tevreden over hun dealer van alle autobezitters. Zij klagen onder andere over lange wachttijden en gebrekkige informatievoorziening.

Onbetrouwbaarste merken

Natuurlijk is het ook interessant om te weten bij welke merken je beter weg kunt blijven. Het onbetrouwbaarste merk uit het Consumenten-onderzoek is Land Rover. Het merk scoort als enige van alle fabrikanten een onvoldoende.

Land Rover: 4,3 MG: 5,9 Lynk & Co – DS Automobiles: 6,2 Citroën: 6,3 Peugeot: 6,4 Opel: 6,8 Jaguar – Ford – Alfa Romeo: 7,1 Polestar: – 7,2 Jeep – Renault: 7,4

Het succes van BYD op betrouwbaarheid kan niet door iedere Chinese automaker worden gevolgd. MG en Lynk & Co zijn de volgende in de lijst van onbetrouwbare merken. Hierna valt op hoeveel Stellantis-merken er in het bovenstaande lijstje staan. Maar liefst zes van de dertien fabrikanten zit bij het autoconcern. Ook het onbetrouwbaarste model uit het onderzoek is van Stellantis. Op modelniveau komt de Opel Astra (bouwjaar tot 2015) het slechtst uit de bus. De auto krijgt een 3,7. Oei.

Bron: Consumentenbond