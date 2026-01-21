Consumentenbond: dit zijn de betrouwbaarste en onbetrouwbaarste automerken van dit moment

Tesla verrast vriend en vijand, Stellantis stelt teleur.
Een auto koop je met je hart, maar ook met je hoofd. Een Lynk & Co 01 lijkt een leuk en goedkoper alternatief dan een Volvo XC40, maar daar staat wel een grotere kans op een duurder onderhoudsbonnetje tegenover. Tenminste, die kans is groter als we een onderzoek van de Consumentenbond geloven.
De vereniging die opkomt voor iedereen die iets koopt heeft bijna 50.000 auto-eigenaren gevraagd naar de mankementen die ze met hun auto hebben gehad en de ernst daarvan. Daarnaast mochten de automobilisten invullen hoe tevreden ze zijn met hun auto en de bijbehorende dealer. In totaal zijn er auto’s ingediend over 39 verschillende merken en ongeveer 300 modellen. Een leuke dataset dus.
Betrouwbaarste merken
Net als in het Consumentenbond-onderzoek van vorig jaar heeft Lexus de betrouwbaarheid het beste voor elkaar volgens de geënquêteerde automobilisten. Het beeld boven dit artikel komt dus niet vaak voor. Japanse merken hebben sowieso het imago om betrouwbare auto’s te bouwen. De onderzoeksresultaten bevestigen dit: de eerste vijf fabrikanten zijn allemaal Japans. Ook de betrouwbaarste benzineauto komt uit dit land: de Toyota Aygo X.
- Lexus: 8,9
- Suzuki – Toyota: 8,7
- Subaru: 8,6
- Honda: 8,5
- BYD – Tesla: 8,4
- Mazda: 8,3
- Kia – Mitsubishi: 8,2
- Mitsubishi: 8,2
- BMW – Hyundai – Mini: 8,1
- Lancia – Nissan: 7,9
- Mercedes: 7,8
- Audi – Cupra: 7,
- Dacia – Porsche – Seat: 7,6
- Fiat – Skoda: 7,5
- Volkswagen – Volvo: 7,4
Tesla?!
Na de Japanse grootmachten vinden we twee aartsrivalen die we hier niet hadden verwacht. Zowel BYD als Tesla scoren een 8,4. Daarmee klimt Tesla flink op. Vorig jaar vonden we Musks merk nog terug op plaats 19. Dat kwam toen onder andere door problemen met de wielophanging en de geheugenchip volgens de Consumentenbond.
Nu komt Tesla hoog in de lijst dankzij de nieuwe Model Y. De geüpdatet versie krijgt zo’n goede waardering dat het de meeste betrouwbare elektrische auto uit het onderzoek is. Daar staat echter wel wat tegenover. Nederlandse Tesla-bezitters zijn het minst tevreden over hun dealer van alle autobezitters. Zij klagen onder andere over lange wachttijden en gebrekkige informatievoorziening.
Onbetrouwbaarste merken
Natuurlijk is het ook interessant om te weten bij welke merken je beter weg kunt blijven. Het onbetrouwbaarste merk uit het Consumenten-onderzoek is Land Rover. Het merk scoort als enige van alle fabrikanten een onvoldoende.
- Land Rover: 4,3
- MG: 5,9
- Lynk & Co – DS Automobiles: 6,2
- Citroën: 6,3
- Peugeot: 6,4
- Opel: 6,8
- Jaguar – Ford – Alfa Romeo: 7,1
- Polestar: – 7,2
- Jeep – Renault: 7,4
Het succes van BYD op betrouwbaarheid kan niet door iedere Chinese automaker worden gevolgd. MG en Lynk & Co zijn de volgende in de lijst van onbetrouwbare merken. Hierna valt op hoeveel Stellantis-merken er in het bovenstaande lijstje staan. Maar liefst zes van de dertien fabrikanten zit bij het autoconcern. Ook het onbetrouwbaarste model uit het onderzoek is van Stellantis. Op modelniveau komt de Opel Astra (bouwjaar tot 2015) het slechtst uit de bus. De auto krijgt een 3,7. Oei.
Bron: Consumentenbond
Reacties
Bramzel zegt
Je kan de Stellantis merken teleurstellend noemen, wat mij betreft presteren ze geheel conform verwachting op basis van hun verleden. Alleen jammer dat ze nu ook Opel meetrekken naar beneden…
mashell zegt
Is er rekening gehouden met het aantal gereden kilometers? Want zo’n Aygo X kan heel betrouwbaar zijn voor wie deze altijd op de parkeerplaats van de aanleunwoning heeft staan en er 2k per jaar mee rijdt maar een onbetrouwbaar onding voor wie er 50k per jaar zichzelf mee kwelt.
Eigenlijk zou je de input van iedereen die minder dan 20k rijdt niet moeten meenemen in zo’n onderzoek maar of er dan nog wat uitkomt?
V8Vantage zegt
Je kan een auto heel betrouwbaar kopen. Maar als de merkdealer er aan gaat sleutelen tegenwoordig dan neemt die betrouwbaarheid vlot af is mijn ervaring helaas. Wat een gepruts: schijfrem niet goed vast, nieuwe banden niet uitgelijnd, gebrom na terugroepactie, regenafvoer los onder de motorkap, hardyschijf waar het karkas en draden aan alle kanten uitkomen niet opgemerkt, losse doppen van gebruikte kannen onder de motorkap etc. Etc. Zal wel door de tijdsdruk komen….. Of door…
Johanneke zegt
Die Astra is zo jammer eh. Er zijn super veel van die auto’s verkocht met de 1.4 turbo. Als die nu allemaal goed bleken te zijn, was er voor de 2e hands consument heel veel te halen. Maar nee, ook die GM motor is weer slecht. En nu rijden ze rond met PSA blokjes, ook huilen.
Zou graag weer eens Europees rijden, maar Japans is en blijft wederom zo veel beter gebouwd. Zonde.
LaLancia zegt
De Astra voor 2015 heeft GM-techniek, dus om dan meteen Stellantis daarmee af te branden is niet helemaal fair. Toch staan de oud-PSA merken er weer slecht voor. Verwacht Fiat de komende jaren dan ook te zien dalen aangezien goede FCA-techniek wordt vervangen door PSA-meuk.
GJZ zegt
Eindelijk iemand die meedenkt, men brand hier graag Stellantis af door het THP en oude Pure Tech verhaal.
De huidige modellen zijn veel en veel beter.
Dus ik zou me over Fiat geen zorgen maken
citroen55 zegt
De TüV schreef Tesla de bodem in vanwege de miserabele kwaliteit. En bij de consumentenbond vraag ik mij altijd wie dit analyseert, ja gewoon data verzamelen. Maar dat staat voor mij te ver van de praktijk, want het ene merk heeft modellen die minder km maken per jaar dan de anderen.
M240i zegt
Ik heb een heel licht vermoeden – maar dat kan aan mij liggen – dat de gemiddelde Toyota en Suzuki rijder iets andere verwachtingen stelt aan zijn of haar auto en er ook heel anders mee rijdt dan, bijvoorbeeld, een BMW/Mercedes/Audi rijder.
Ik vind dit soort onderzoeken altijd nietszeggend. Een auto waarbij de techniek nooit wordt belast zal mogelijk minder snel een kwaal vertonen dan een auto waarbij regelmatig het uiterste wordt gevraagd.
martinus.tussengas zegt
Sterker nog de eerste Aygo deed het ook beter dan de 107 en C1. Deze eerste types waren net niet indentiek. De motor in ieder geval wel.
Svenska.Aeroplan zegt
Ok, maar bij Lexus liggen die verwachtingen wél in lijn natuurlijk. Het kan dus wél: EN ‘premium’ EN betrouwbaar…
GJZ zegt
Volkswagen scoort ook bedroevend voor het imago wat ze zichzelf aanmeten.
Bij Lynck&Co is het even afwachten wat de gefaclifte 01 doet, op zich vind ik het niet eens slecht ten opzichte van Volvo