In deze Nederlandse steden kan de maximumsnelheid lager zijn dan 30 km/u

Dit zijn de steden met het traagste verkeer.

Niet iedereen begrijpt het, maar de automobiel staat nog altijd voor veel mensen symbool voor vrijheid. De vrijheid om zichzelf te tonen middels een liefhebbersauto, maar ook de vrijheid om je te bewegen op comfortabele wijze. Dat voortbewegen gaat echter niet altijd met hoge snelheid. Zeker niet in de centra van grote Nederlandse steden.

Navigatiebedrijf TomTom gebruikt eigen data om flink wat informatie te delen over het rijden in grote steden in 2025. Zo ook over Nederlandse steden. We weten bijvoorbeeld dat de laagste gemiddelde snelheid in Amsterdam wordt gereden. Toch stond je er niet het meest stil.

Het meeste oponthoud hadden we in 2025 in Den Haag. In de avondspits deed je er gemiddeld een half uur over om 10 kilometer af te leggen. Dat is 90 procent meer dan in 2024. De reden? De opbouw, viering en afbouw van de NAVO-top natuurlijk. Daarnaast waren er nog wat demonstraties en zijn er geregeld wegwerkzaamheden.

Kip of het ei?

In de top 10 van Nederlandse steden met het langzaamste verkeer staan drie steden waarbij de gemiddelde snelheid onder de 30 km/u ligt. Zouden we hier dan naar een maximumsnelheid van 25 km/u kunnen? Nou, toevallig hebben alle drie de steden een nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u. Daar houden we ons dus netjes aan.

Gemiddelde snelheden in Nederlandse steden

Stad Snelheid in km/u (gemiddeld) Snelheid in km/u (ochtendspits) Snelheid in km/u (avondspits) 1. Amsterdam 22,7 21,6 18,6 2. Den Haag 25,4 23,2 20,1 3. Nijmegen 28,4 25,9 24,5 4. Haarlem 30,8 27,7 27,4 5. Rotterdam 31,1 30,5 24 6. Eindhoven 31,8 28,8 24,7 7. Apeldoorn 32,8 30,4 28,3 8. Utrecht 37,1 35,3 28,8 9. Breda 37,2 33,3 30,6 10. Arnhem 38,4 34,5 31,7

Foto: Mercedes-Benz CLS 63 AMG S C218 gespot door @Diederik888

Bron: TomTom