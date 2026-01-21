Zie jij wat er niet klopt aan deze beroemde roadster?

Meer cosplay dan concept.

Sommige auto’s zijn snel. Andere zijn zeldzaam. Sommigen zijn het allebei. En dan heb je ook nog auto’s die een bijzonder verhaal met zich meedragen, zonder dat je dat meteen aan de buitenkant ziet. Heel toevallig heeft Acura NSX er zo eentje in handen en die zou binnenkort zelfs van jou kunnen zijn.

Hollywood-hardware voor petrolheads

Wat deze NSX extra speciaal maakt? Precies, dit was de auto van niemand minder dan de genius, billionaire, playboy, philanthropist: Tony Stark. Of voor sommigen beter bekend als Iron Man. De auto zelf was natuurlijk te zien aan het eind van The Avengers, waar Tony Stark samen met Bruce Banner in de auto stapt en wegrijdt.

Het is dus niet zomaar een omgebouwde NSX, maar letterlijk een rijdend filmattribuut, compleet met het ‘Stark 33’-kenteken. Superkrachten heeft de NSX helaas niet, raketten ontbreken, en een ingebouwde Jarvis AI zit er ook niet in. Maar tof? Dat is hij zeker.

Te vroeg geboren

Deze tweede generatie NSX verscheen in 2012 op het grote scherm. Een beetje vreemd want dat was nog voordat de tweede generatie NSX überhaupt bestond. Huh? Acura’s designstudio in Los Angeles tekende het model, geïnspireerd op het toenmalige concept van de NSX. Technisch gezien is het echt een NSX. De auto is namelijk gebouwd op het chassis van een eerste generatie NSX uit 1991, met maar liefst 252.000 mijl op de teller. Net ingereden.

De carrosserie is volledig met de hand gemaakt van hars en glasvezel. De ophanging werd 5 centimeter verlaagd, er kwamen 18-inch dikke wielen onder en binnenin bleef het verrassend dicht bij het originele NSX-interieur. Op de aftermarket stoelen na.

Een nieuw baasje

Na meer dan tien jaar uit beeld te zijn geweest, dook de auto onlangs weer op tijdens evenementen zoals Monterey Car Week en vanaf morgen op het Sundance Film Festival. En nu mag iemand met een goedgevulde spaarrekening de auto een nieuw thuis geven.

De veiling zal binnenkort verlopen via Cars & Bids, en de opbrengst gaat volledig naar een goed doel naar keuze van de koper. Acura zelf gooit daar ook nog even een extra bijdrage bovenop voor het Sundance Institute, omdat cinema, cultuur en een beetje marketing natuurlijk prima samengaan.

Acura noemt het zelf een eerbetoon aan zowel de NSX-historie als aan filmgeschiedenis. En eerlijk is eerlijk: als je ooit een auto wilde bezitten die tegelijk supercar, klassieker en filmster is, dan wordt het lastig om dit te overtreffen.