Jongen erft autocollectie oom die hij tien jaar niet sprak

Interessante post voor een Amerikaanse jongeman: een oom die hij tien jaar niet meer gesproken had, had hem auto's nagelaten bij zij overlijden. En wat voor auto's!

Het was een beetje een vreemde, eenzame man, die oom van hem die al zijn geld opmaakte aan het opkopen van “waardeloze” auto’s. Dat is tenminste wat zijn ouders hem altijd vertelden. Vorige maand overleed de oom en de jongeman kreeg te horen dat zijn oom hem de auto’s had nagelaten. Een paar uur geleden plaatste BlackCocktober het volgende plaatje op Reddit:

Holy. Shit. Voor de slechtkijkenden onder ons, dit is dus de lijst:

1. 1964 Chevrolet Corvette

2. 1967 Porsche 912

3. 1968 Alpine A110 1500

4. 1969 Jaguar XKE (E-type)

5. 1971 Datsun 240Z

6. 1972 Lamborghini Espada

7. 1973 Maserati Ghibli

8. 1974 BMW 2002 tii

9. 1977 Porsche 911 Turbo (930)

10. 1980 Ford Bronco

11. 1985 Porsche 928S

12. 1987 BMW M3

13. 1995 Porsche 911 Carrera 4S

14. 2000 Ferrari 550

De jongen heeft een baantje als technicus en kan normaal rondkomen, maar hoe hij de opslag van de veertien auto’s gaat betalen weet hij nog even niet. Wellicht kan hij er snel één van verkopen, dan kan hij wel even vooruit. Zijn ouders willen dat hij alleen de Ford Bronco houdt en de rest verkoopt. Dat die mensen een beetje zuur zijn dat ze niet in de erfenis voorkwamen, is wellicht te zacht uitgedrukt. De inschatting is dat 75% van de auto’s in rijdbare toestand is, de rest heeft wat werk nodig.

Twee dilemma’s voor jullie:

1. Welke auto verkoop je als eerste om de opslag voorlopig te kunnen betalen? Met alleen die Bronco ga je het niet redden hè, wel realistisch blijven!

2. Realistisch gezien kan je je natuurlijk niet veroorloven meer dan de helft van deze auto’s te (onder)houden / opslaan / verzekeren: welke zeven ga je houden?

Dank aan Alex voor de tip!