Kiekjes van de gelifte S-Klasse smaken beter dan escargot

Escargot, my car go, one sixty, swiftly...

Ik hoef het je eigenlijk niet uit te leggen, maar deze tekst komt uit de klassieker van Notorious B.I.G., ook wel bekend als Biggie Smalls, Biggie, Frank White en Big Poppa. Zoals wel vaker in goede rap muziek kan de verstaander meerdere invullingen geven aan de tekst. Escargot betekent zoals jullie weten ‘slak’ in het frans, maar je kan het ook horen als S car go, een verwijzing naar de Mercedes S Klasse. Helaas rolt Biggie samen met zijn mattie Puff Daddy, ook wel bekend als Diddy, P. Diddy, Puff en Puffy in de bijbehorende clip in een rode Mercedes A124 en dus niet in een ‘S’. Het liedje wordt trouwens afgestoft voor de nieuwe Baywatch film met Alexandra Daddario, maar dat terzijde.

Na de tekst in de intro volgt de volgende passage:

“Wreck it buy a new one.”

Ben je toevallig in het bezit van een S-Klasse van de generatie W222, dan heb je binnenkort ook een goede reden om precies dit te doen. Of nou ja, je kan ‘m natuurlijk ook gewoon inruilen. Punt is, er komt een facelift aan van de huidige S-Klasse en daar hebben we inmiddels een paar scherpe beelden van via saudishift.

Meest in het oog springend zijn de gewijzigde koplampunits. In eerste instantie lijkt ook de vorm wat strakker gesneden te zijn, maar bij nader inzien is dit optisch bedrog. Slechts de indeling van de lampen is anders, waardoor ze (nog) iets meer lijken op de andere modellen van Mercedes.

Aan de achterkant springen enorme stortkokers van uitlaten in het oog, die verbonden worden door een chromen element. Tevens prijkt er een ‘560’ badge op de kofferklep. Dit historisch verantwoorde getal wijst op een nieuwe motorisering, maar het kan zijn dat het slechts om een nieuwe aanduiding gaat van het model dat we hier kennen als de S500. In verschillende markten wordt die nu namelijk al S550 genoemd.

Wat we verder al weten van de gelifte S is dat Mercedes de volgende stap in het Fit & Healthy programma erin gaat stoppen. Tevens heeft het merk al getest met partikelfilters op de benzinemotoren voor de nieuwe S, mogelijk wordt deze technologie ook gelanceerd op het nieuwe model. Mogelijk heeft de driepuntige ster nog wat andere verrassingen voor ons in petto. Het gaat natuurlijk wel om dé Technologieträger van het merk, plus BMW heeft ook weer een knappe Siebener neergezet. Tijd dus voor de Stuttgarters om weer een tikkie terug te geven.