Koop de rode Citroën BX van Sjonnie Flodder

Maar buurman...

De jaren ’80 waren ongetwijfeld de gouden dagen van de TV-serie’s en films. Uit ‘Murica kwamen classics als Airwolf, The A-team en Top Gun onze beeldbuizen de moeite waard maken. Maar ook in eigen land werd er een show gemaakt die inmiddels uitgegroeid is tot cult classic. Er gaat nog steeds geen jaar voorbij zonder dat RTL 7 het werk van Dick Maas nog eens uitzendt.

Hét moment van de show was natuurlijk die keer dat stoffige buurman Neuteboom zich vergreep aan een jonge Tatjana Šimić op een Citroën CX. Kom op, kom op, kom op nou! Dit verzetje kwam de buurman duur te staan. Even later kreeg hij namelijk de rekening gepresenteerd en moest hij een rode Citroën BX afstaan aan Sjonnie, die een kiekje geschoten had van het kortstondige gebeuren. Still worth it, zou Neuteboom heden ten dage waarschijnlijk zeggen.

Enfin, de rode BX Sport uit 1986 in kwestie staat momenteel te koop in Hoogeveen. Er staan inmiddels 138.058 kilometer op de teller, dus Sjonnie heeft waarschijnlijk weinig woon-werkverkeer gehad de afgelopen jaren. We hadden ook niet anders verwacht. De vraagprijs is niet bekend, maar we betwijfelen of je wegkomt met een Polaroid van de dealer in flagrante delicto.



Bedankt Manoj voor de tip!