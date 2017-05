Koop deze gele Audi S4 op Marktplaats

Altijd van een oud vrouwtje geweest...

Ben jij op zoek naar een leuke youngtimer om het hele land door te scheuren? Dan hebben we een goede kandidaat voor je gevonden om deze functie te vervullen! Het heeft de nodige moeite gekost, maar na lang zoeken vonden we op Marktplaats deze gele Audi S4 Avant van de generatie B5 bij autobedrijf Terpstra in het Friese Sexbierum.

De B5 S4 verscheen in 1997 op de markt. Eerder bood Audi ook al een S4 aan, maar die baseerde nog op de Audi 100. Met de B5 S4 betrad de S4 voor het eerst het D-segment, waar ‘ie sindsdien altijd gebleven is. Als zodanig moest de auto de eer van de boksbeugel verdedigen ten opzichte van snelle 3-serie’s en dikke C-Klasse’s.

In plaats van die auto’s te kopiëren, koos Audi echter voor hun eigen weg. Dankzij de (toen nog) ingetogen styling, standaard vierwielaandrijving en zware neus is de B5 S4 vooral in alles een echte Audi, alleen dan met het volume extra hard omhoog gedraaid.

Audi’s zijn vaak grijzer dan grijs, maar dit exemplaar is uitgevoerd in een kek kleurtje. De gele tint heet Imolagelb en spat van je netvlies af, dus opvallen doe je sowieso. De combinatie met het zwarte leder aan de binnenzijde is een klassieker. Bovendien vormt het een goede aanleiding om Wiz Khalifa’s Black and Yellow door de speakers van de Bose-geluidsinstallatie te blazen.

De auto komt uit 1999, maar het kenteken verraadt dat het hier gaat om een import-bak. Volgens de Friese verkoper is dat echter niks om je zorgen over te maken. Zij hebben de auto zelf in 2015 geïmporteerd voor een vaste klant. Voorheen was de auto naar verluidt van een pensionado. De S4 verkeert als we de verkoper mogen geloven dan ook in een smetteloze topstaat. Afgaande op de advertentie heeft het individu dat de afgelopen jaren in de auto heeft gereden zich kosten noch moeite gespaard om de Audi in goede conditie te houden.

“Volledige historie vanaf nieuw aanwezig en ter inzage, de laatste eigenaar heeft kosten noch moeite gespaard om de Audi S4 in topconditie te houden.”

De kilometerteller geeft aan dat er 139.440 kilometers zijn afgelegd met de gele schicht. Maar mocht je gaan kijken bij de auto, check dat dan gewoon even goed in de onderhoudshistorie. Om een goede indruk te krijgen van de auto kan je trouwens ook nog even ons aankoopadvies bekijken, of onderstaand filmpje over de S4 van @wouter. Die is trouwens ook geel en heeft gek genoeg zelfs hetzelfde nummerbord. Een bizar toeval.

De vraagprijs van deze S4 Avant bedraagt 19.950 Euro. Een vogel heeft me ingefluisterd dat de huidige eigenaar de opbrengst wel eens zou kunnen aanwenden om een dikke BMW te kopen…Dat lijkt mij wel een puik idee. Of zou jij hem een ander advies geven?