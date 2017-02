Koop het mooiste Maserati-geluid op Marktplaats

Als je deze QP van de mooiste generatie niet koopt vanwege de goede looks, doe het dan voor het geluid.

Het is niet dat de andere generaties van de Maserati Quattroporte lelijk zijn. Oké, de tweede generatie was een beetje een mispeer. De eerste generatie was echter een sierlijke sedan en voor generaties drie en vier tekenden Giugiaro en Gandini. Letterlijk. Een epos over de eerste vier generaties lees je in dit stukje van @larssb.

Ook de huidige, zesde generatie van de vierdeurs mag er zijn, doch het hoogtepunt werd volgens velen bereikt met de vijfde QP. Qua looks is dit model precies de goede mix van mooi en bruut. Dat het onderhuids een échte sportsedan was in het topsegment deed de reputatie van de auto ook geen kwaad. De motor werd ontwikkeld ontwikkeld door Ferrari en omwille van de gewichtsverdeling werd de versnellingsbak aanvankelijk in het achtersteven geplaatst. De bak bleek echter niet zo goed zijn, waardoor er later alsnog een conventionele automaat kwam die wel in het vooronder plaats vond, maar dat mag de pret niet drukken.

Het snoepje uit het gamma is ongetwijfeld de Quattroporte -spatie- sport -spatie- GT -spatie- S (rijtest). Als er ook nog Awards Edition achter staat dan is het helemaal een feest. Het geluid wat deze auto voortbrengt is vrijwel ongeëvenaard, zeker voor wat uiteindelijk gewoon een sedan is.

De Maserati die we tegenkwamen op Marktplaats is géén echte GT S, hoewel de titel van de advertentie dat wel doet vermoeden. De auto is echter wel uitgevoerd als een GT S. Begrijpelijkerwijs wilden eigenaren van de normalere QP’s ook dat dikke geluid ontlokken aan hun bolides en dus is er een Capristo uitlaat onder deze auto geschroefd. Dit uitlaatsysteem zorgt naar verluidt voor iets meer power en kostte de vorige eigenaar 6.000 Ekkermannen.

Tevens is het interieur een beetje opgeknapt. Nee wacht, vrees niet! Ik merkte dat je even dacht aan Neon-licht en blauwe aftermarket stuurwielen, maar van dat alles is geen sprake. De bekleding van de deuren wil echter nog wel eens loslaten in dit toonbeeld van Italiaanse bouwkwaliteit. Daarom is het leder in de auto gedeeltelijk vernieuwd met leder van officiële Maserati-koeien. Deze operatie kostte nog eens 10.000 Euro.

Dat brengt ons bij de vraagprijs. Quattroporte’s van deze generatie beginnen al onder de 20.000 Euro (aankoopadvies), maar dan heb je een exemplaar met 20.000 Euro aan achterstallig onderhoud (ander aankoopadvies). Voor dit facelift-model uit 2008 met 58.450 kilometer op de teller is volgens de verkoper beter gezorgd. Daarom wil hij 56.750 Euro zien voor de auto. De originele uitlaat krijg je er gratis bij.